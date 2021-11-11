Обыграем Кипр, а Хорватия на очереди: россияне верят в команду Карпина в решающих матчах года

Главный тренер сборной России Валерий Карпин. Фото: Станислав Красильников/ТАСС

На этой неделе российской сборной по футболу предстоит сыграть два заключительных матча в отборочном этапе на ЧМ-2022. В четверг, 11 ноября, Россия играет с Кипром, а 14 ноября - с Хорватией. Если команда Карпина сможет победить обоих соперников, то займет первое место в группе и напрямую попадет в Катар. Сайт KP.RU провел исследование и выяснил, верят ли россияне в победу нашей сборной.

Мы задали вопрос «Как вы считаете, сможем ли мы попасть на ЧМ по футболу?» и узнали, как разделились мнения болельщиков.

Оказалось, что большинство опрошенных верит в прохождение сборной РФ на чемпионат мира. При этом 20% полагают, что наша команда сможет обыграть и киприотов, и хорватов.

«Мало того, что попадем (на ЧМ-2022 – прим. ред.), но и выиграем обязательно!», - бодро настроен один из участников опроса.

«Нужно всегда верить в лучшее и поддерживать свою команду!», - соглашается другой.

Еще 29% опрошенных отмечают, что сборную Кипра команда Карпина точно обыграет, а вот хорваты нашим футболистам могут оказаться не по зубам. Но и это не помешает россиянам попасть на чемпионат через стыковые матчи.

16% опрошенных не берутся судить, как пройдут два предстоящих матча, но верят, что сборной России удастся попасть в Катар.

«Если победим Кипр, то с хорватами и ничьи будет достаточно», - говорит один из опрошенных.

«Кипр - тоже команда непредсказуемая. Надо изо всех сил постараться его победить», - отвечает на это другой.

При этом нашлись и те, кто не верит в наших футболистов. 35% участников исследования заявили, что сборная России вряд ли выйдет из группы и не сможет попасть на чемпионат в Катаре.

Исследование в социальных сетях провел сайт KP.RU. В опросе приняли участие 2,5 тысячи человек.

Кстати, среди тех, кто верит в команду Валерия Карпина, оказался и экс-премьер правительства РФ, член совета директоров ФК «Динамо» Сергей Степашин. В интервью сайту KP.RU он признался, что настроен только на победу.

- Сергей Вадимович, мы выйдем на чемпионат мира напрямую?

- Думаю - да. Хорваты уже не те, что были на первенстве мира. Некоторые уже закончили играть... Так что у меня какие-то хорошие ощущения, честно говоря. Особенно после того, как выиграли у словаков и словенцев, полегче стало дышать.

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