«Сбил полицейского и улетел в Москву»: За что в Москве задержали двоюродного брата Хабиба Нурмагомедова

Настоящий переполох сразу в двух аэропортах страны устроил 23-летний Усман Нурмагомедов - двоюродный брат одного из самых популярных в нашей стране бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Настоящий переполох сразу в двух аэропортах страны устроил 23-летний Усман Нурмагомедов - двоюродный брат одного из самых популярных в нашей стране бойцов смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова. Началось все утром четверга, 11 ноября, в Дагестане. В Каспийске, на въезде в аэропорт, полицейские приметили тонированную черную «Тойоту Камри» без номеров. Сотрудники полиции попытались ее остановить. Иномарка сначала притормозила на обочине, а потом внезапно вновь стала набирать скорость. Один из гаишников попытался преградить машине дорогу, но водитель дал газу. «Камри» сбила полицейского, задев крылом.

МАШИНУ БРОСИЛИ В АЭРОПОРТУ

У сотрудника ГИБДД диагностировали травмы головы, его увезли в больницу.

А машину без номеров позже нашли брошенной у аэропорта. К тому моменту, как стало ясно, кто сидел за рулем, водитель уже улетел на самолете в столичный аэропорт Шереметьево.

Там его после посадки лайнера и взяли.

- По ориентировке коллег из Каспийска в аэропорту «Шереметьево» был задержан пассажир, - сообщили «Комсомольской правде» в транспортной полиции по ЦФО. - Он подозревается в совершении наезда на сотрудника полиции. Решается вопрос о задержании и помещении в изолятор.

Установить личность лихача и его пассажира было несложно. По серийному номеру брошенной без номеров тачки, по записи с камер видеонаблюдения в аэропорту Махачкалы... Итак, задержали двух человек. Один - 23-летний Усман Нурмагомедов, двоюродный брат бойца ММА Хабиба Нурмагомедова, чемпиона мира по версии UFC в легком весе. Сам Усман тоже выступает в октагоне (его тренировал покойный отец Хабиба), с 2017 года провел в статусе профессионала 14 боев, одержал 14 побед. Второй задержанный - его близкий друг.

«ВСЕ ХОРОШО У МЕНЯ»

Правда, после задержания Нурмагомедов пытался «законспирироваться». Видимо, чтобы не подставлять звездного родственника. После первого допроса, прямо из отдела полиции, он в ответ на многочисленные смс-ки начал постить в Инстаграм фото с тренировки.

«Успокоитесь, все хорошо у меня…. Кто где, а мы в спортзале», - утешал подписчиков Усман.

- Это неправда, молодой человек сидит в отделе полиции аэропорта Шереметьево, - сообщил «КП» источник в правоохранительных органах.

С тренировками пока придется повременить. Пока Усмана Нурмагомедова и его товарища задержали на 24 часа. Сейчас полиции предстоит выяснить, кто из этих двоих сидел за рулем авто, сбившей полицейского. Затем будет решаться вопрос о мере пресечения.

В Дагестане по факту ЧП уже возбудили уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». (Если вина будет доказана, что жизни и здоровью гаишника угрожала опасность, максимальное наказание - до 10 лет колонии). Пострадавший капитан полиции, к счастью для Усмана и его друга, отделался легкими травмами: гематомой головы и ушибами. После оказания медицинской помощи врачи отпустили его домой.

Тем временем «Камри» Усмана Нурмагомедова уже увезли на штрафстоянку. На иномарке числятся больше 20 штрафов, и все за превышение скорости. Сколько раз авто попадало в объективы приборов без госномеров, история умалчивает.

Хабиб Нурмагомедов на историю со своим двоюродным братишкой пока никак не отреагировал.