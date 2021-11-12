Сколько налогов платят шаманы

- Получается, если я выйду из тени, это будет уже не черная, а белая магия? Фото: Shutterstock

В Федеральной налоговой службе (ФНС) выяснили, чем зарабатывает новый класс микропредпринимателей - самозанятых. В распоряжении «КП» оказалось письмо, которое ФНС направила в адрес Общероссийского народного фронта (ОНФ). Там оказалось много занимательной статистики. «Комсомолка» первой раскрывает детали.

КТО ТАКИЕ И НА ЧЕМ ЗАРАБАТЫВАЮТ

Налог на профессиональный доход (НПД) появился в России в 2019 году. Сначала его ввели в тестовом режиме в четырех регионах страны (Москва, Подмосковье, Татарстан и Калужская область). Но не прошло и года, а чиновники уже приняли решение распространить его на всю страну. С тех пор число самозанятых (то есть, тех, кто работает на этом режиме) растет каждый день.

- Ежедневно в качестве самозанятых регистрируется более 5,8 тысяч человек. Их средний возраст составляет 30-40 лет, - поясняли недавно в Федеральной налоговой службе.

Как подсчитали в Общероссийском народном фронте, за 2,5 года работы нового налогового режима число профессий увеличилось до 130 наименований. Более 14% получают дополнительный доход в сфере строительства. Строители и ремонтники всех мастей вытеснили с вершины рейтинга курьеров и водителей. Третье место - за IT- сферой – 11%. Там же и самые большие заработки. При этом каждый второй совмещает самозанятость с работой по найму. То есть самостоятельно платит налог с дополнительного дохода.

- Примечательно, что в списке направлений появились такие необычные виды деятельности, как кузнец, переработка отходов, обслуживание платных туалетов и передержка животных. При этом кузнецов в базе самозанятых числится даже больше, чем диетологов (см. НАГЛЯДНО - Ред.). В маркетинге и рекламе занято почти столько же человек, что и в пассажирских перевозках. Репетиторы идут рука об руку с парикмахерами и курьерами. А людей творческих профессий (артистов, певцов, музыкантов, художников) не меньше, чем психологов, портных и сборщиков мебели, - отмечают в ОНФ.

Даже разного рода укротители злых духов и те стремятся легализоваться. По крайней мере, в стране уже появилось несколько самозанятых шаманов, которые исправно отчисляют копеечку в доход государства.

20 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ НАЛОГОВ

Режим самозанятости стал популярен из-за простоты. Скачал мобильное приложение «Мой налог» и сам указываешь, сколько заработал. Никаких проверок нет. Как нет и отчетности. Платить нужно 4% с выручки при работе с физлицами и 6% - при оказании услуг юрлицам. Налог автоматически списывается с банковской карты каждый месяц. Других обязательных платежей нет.

- Сумма дохода самозанятых за все время действия режима составила 640 млрд рублей, а бюджет получил более 20 млрд рублей. Это уже заметные вливания, - говорит Арсений Беленький, заместитель руководителя исполкома ОНФ.

Новый режим можно было бы назвать прорывом. Но есть одно «но». Работодатели тут же стали использовать новый режим для налоговой оптимизации. Уж очень выгодно переложить бремя налогов и страховых взносов на самих работников. Это заставило ФНС срочно принимать поправки в закон.

- Регулятор запрещает вести сотрудничество юрлицу с бывшими сотрудниками в течение 2 лет после увольнения. Если трудовая инспекция зафиксирует факт установления трудовых отношений между работодателем и самозанятым, юрлицо ждет значительный штраф, - объясняет Арсений Беленький.

Тем не менее даже штрафы не спасают от ухищрений.

МНИМЫЕ САМОЗАНЯТЫЕ

Одна из самых распространенных уловок – на работу вместо себя устраивают родственника. К примеру, муж формально увольняется с прежнего места. А вместо него начинает работать жена – в статусе самозанятого. Закон формально не нарушается, работодатель экономит на налогах, семье повышают зарплату. Тем не менее, по косвенной статистике налоговиков, массовой налоговой оптимизации, как того боялись в ведомстве, не случилось. К примеру, в прошлом году доля самозанятых, прекративших работу после перехода на новый налоговый режим, составила всего 2,2%. Более того, есть даже некоторый плюс.

- Начальник собрал нас и предложил стать самозанятыми. Оказалось, что это всем выгодно. До этого ему приходилось где-то доставать наличку, чтобы платить нам зарплаты в конвертах. А сейчас все легально, - рассказал «КП» один из самозанятых, пожелавший сохранить анонимность.

Эти сотрудники работали полностью вчерную. То есть, вообще не платили никаких налогов, а сейчас платят 6% от дохода.

- Исходя из статистики, официально свою деятельность без совместительства стали вести более 1,5 млн человек. По ощущениям большинство из них вышло из серой зоны, - уточняет Арсений Беленький.

При этом потенциал увеличения числа самозанятых огромный. По данным Росстата, в нашей стране неофициально до сих пор работают почти 15 млн человек. Они не платят никаких налогов и взносов в бюджет. Часть этих людей может обелиться с помощью нового налогового режима. По прогнозу Frank Research Group, к 2024 году число самозанятых может увеличиться до 8,4 млн человек.

Справка "КП" Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ЕСТЬ ПОДВОХ

А как же пенсия?

Все хорошо в новом режиме, но в нем нет обязательных отчислений на пенсию. Даже минимальных. С одной стороны, это снижает расходы самозанятых. С другой, может породить большие проблемы спустя пару десятков лет. Хотя в приложении «Мой налог» есть возможность самостоятельно платить страховые взносы, пользуются этой услугой единицы. Минимальная сумма составляет 24 тысячи рублей в год. За это начислят примерно один пенсионный балл. По сути, это то же самое, что работать официально, получать минимальную зарплату и платить с нее 16% в Пенсионный фонд. Никаких поблажек и скидок для самозанятых здесь нет. Если хочешь получать хорошую пенсию в будущем, будь добр плати в бюджет столько же, сколько и наемные работники.

Наглядно Фото: Дмитрий ПОЛУХИН