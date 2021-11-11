В Латвии запретили георгиевскую ленточку, стремясь забыть о собственном фашистском прошлом

Волонтер с георгиевскими лентами во время раздачи символа Победы в Екатеринбурге, весна 2021 г. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Латвийский сейм в окончательном чтении утвердил запрет на публичное ношение георгиевских лент на любых мероприятиях: праздничных, развлекательных и торжественных. Первая попытка запрета шесть лет назад не прошла. Теперь получилось. Вслед за Литвой, Грузией и Украиной георгиевская лента, символ воинской доблести и славы России, стала запретной и в Латвии.

Просто вдумаемся в смысл этого запрета: двухцветная лента, символ гибели и воскрешения Святого Георгия, учрежденная в 1769 году, запрещается в странах «новой демократии» как символ, угрожающий их национальной безопасности. Это как же надо бояться и ненавидеть все русское, чтобы сделать незаконной ленточку, олицетворяющую победы России и Советского Союза! Причем, несмотря на все попытки «истинных демократов» приравнять СССР к нацистской Германии, юридически сделать это на международном уровне так и не удалось. Поэтому и приходится им отыгрываться на георгиевской ленточке в национальном законодательстве - знать, страшно им видеть ее как напоминание о неизбежности конца любых неофашистских режимов.

Современное смысловое прочтение георгиевской ленты - не только воинская доблесть России, но и победа над мировым злом, гитлеровским нацизмом. И именно второе не дает покоя Вильнюсу, Тбилиси, Киеву, а теперь и Риге. Чуют что-то? Понимают, что и их радикал-национализм кровными узами связан с фашизмом, а значит - исторически обречен? Отсюда и истерика при виде ленты: вот уж действительно, «изыди!»

Борьба с советской символикой, которую прибалты и украинцы формально приравняли к нацистской и поставили вне закона, весьма избирательна. В нацистской форме прибалтийские политики могут устраивать вечеринки, украинские нацики открыто носят свастики на шевронах и зигуют при каждом случае. Но вот оловянных солдатиков в форме красноармейцев из магазинов детских игрушек в Литве давно вычистили. В Вильнюсе даже канализационные люки советских времен, с надписью «Лит.ССР», уже давно выкорчевали- как символ «оккупации».

Ведь все прибалтийские страны - чемпионы по коллаборационизму в годы Второй мировой. На стороне Гитлера прибалтов воевало больше, чем на стороне Сталина. Может, в этом и главное объяснение: георгиевская лента для них - как осиновый кол для вампиров? Эта ненависть нерациональна, она на уровне исторической памяти - надо запретить символы, с которыми нас уже побеждали. Но тогда есть и другое прочтение запрета. Если после 75 лет после Победы эта лента для них страшна, значит, есть в ней такая сила, с которой им просто не справиться.

Запрет георгиевской ленты обязательно сделает еще большим раскол латвийского общества. 9 мая к памятнику воинам Советской Армии - освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков в Задвинье приходили десятки тысяч латвийских граждан, и не только русскоязычных. И уже много лет потомки фашистских недобитков, пришедшие к власти, предлагают этот памятник разрушить. Пока не получается. Решили отыграться на «нематериальном» - запретили ленту Победы. Может, завтра попробуют запретить память о ней?

Эстонским и латвийским ветеранам Ваффен-СС в этих странах - почет и уважение, всякие добавки к пенсии, памятные марши. Ветеранам Красной Армии - клеймо «оккупантов». Теперь в Латвии еще и георгиевскую ленту запретили. А кто помнит, что было с песнями «Битлз», когда их в СССР запрещали? Все, кто хотел, слушали. Как - дело техники. Так и с георгиевской лентой. Запретили? Теперь не удивляйтесь, если их станет еще больше.