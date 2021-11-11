В Республике Казахстан отметили 200-летие Достоевского

Скульптура «Фёдор Достоевский и Чокан Валиханов» в городе Семей. Фото: tourister.ru

11 ноября ЮНЕСКО проводит международную культурно-историческую акцию – празднование 200-летия столпа русской и мировой литературы Фёдора Достоевского (1821-1881). В честь этого юбилея во многих государствах проходят литературные встречи, конференции, выставки, премьеры фильмов и спектаклей, основанных на книгах русского гения, а также посвящённых его жизни и наследию. Граничащий с Россией не только географически, но и культурно Казахстан не стал исключением, тем более что с этим государством связан пусть не самый радужный, но важный этап в биографии писателя – в 1854-1859 годах он отбывал ссылку в Семипалатинске, который сегодня называется город Семей.

Выступая нынешней осенью на заседании Ассамблеи народа Казахстана, президент Касым-Жомарт Токаев предложил организовать в Семее юбилейные мероприятия. Лидер страны, отмечающей 30-летие своей Независимости, подчеркнул, что в Казахстане традиции межэтнического диалога имеют глубокие корни, и напомнил о приближающемся 200-летии со дня рождения классика мировой литературы.

Фото: dostoevsky.kz

«Думаю, в Семее – одном из исторических центров нашей страны – следует организовать памятные мероприятия в честь этой даты, – сказал президент. – В этом городе Достоевский плодотворно работал в течение пяти лет».

Токаев отметил, что в Семее расположен дом-музей писателя, и он может стать притягательным культурным объектом для туристов со всего мира. «Взаимное проникновение культур не знает границ, оно духовно обогащает народы. Это моё глубокое убеждение. В Казахстане нашли вдохновение многие классики русской литературы – от Александра Пушкина до лауреата Нобелевской премии Михаила Шолохова, который как-то сказал: «На Дону я – казак, а на Урале я – казах», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

«Со счастьем и надеждой»

Семипалатинский период жизни оставил добрый след в воспоминаниях великого писателя. После 4 безрадостных лет в Омском остроге в марте 1854 года Достоевский был зачислен рядовым в 7-й линейный батальон, расквартированный в Семипалатинске. «Выйдя из моей грустной каторги, я со счастьем и надеждой приехал сюда. Я походил на больного, который начинает выздоравливать после долгой болезни и, быв у смерти, ещё сильнее чувствует наслаждение жить в первые дни выздоровления. Надежды было у меня много, – вспоминал писатель позже. – Бывши в таких передрягах, как я, выживешь наконец несколько философии».

Этот период стал для Фёдора Достоевского временем возвращения к творчеству, хотя рекрутчина отнимала много сил. «Солдатство не шутка, – писал рядовой Достоевский. – Солдатская жизнь со всеми её обязанностями солдата не совсем-то легка для человека с таким здоровьем и с такой отвычкой или, лучше сказать, с таким полным ничегонезнанием в подобных занятиях... Я не ропщу; это мой крест».

Фото: dostoevsky.kz

В Семипалатинске были написаны «Дядюшкин сон», «Село Степанчиково и его обитатели», первые главы «Записок из мертвого дома».

Между выходом из острога и отправкой в Семипалатинск Фёдор Достоевский провёл месяц в Омске, где познакомился с офицером Чоканом Валихановым – выдающимся учёным-этнографом, собирателем фольклора, путешественником, внесшим неоценимый вклад в востоковедение. Позже они встретятся в Семипалатинске.

Валиханов глубоко впечатлил Достоевского. «Не великая ли цель, не святое ли дело быть чуть ли не первым из своих, который бы растолковал в России, что такое Степь, её значение и Ваш народ относительно России, и в то же время служить своей родине просвещённым ходатайством за неё у русских. Вспомните, что Вы – первый киргиз, образованный по-европейски вполне. Судьба же Вас сделала вдобавок превосходнейшим человеком, дав Вам и душу и сердце», – говорится в письме писателя другу.

В эти же годы Достоевский познакомился со знаменитым географом Петром Семёновым-Тян-Шанским и с бароном Александром Врангелем, прибывшим в Семипалатинск из Петербурга в качестве окружного прокурора. Барон знал Достоевского по роману «Бедные люди». В течение двух лет, проведённых Врангелем в Семипалатинске, они общались практически ежедневно. Молодой прокурор ввёл ссыльного писателя в местное светское общество и во всем оказывал ему помощь.

В Семипалатинске зигзаг судьбы вновь соединил пути Достоевского и Валиханова. Об этом в своих мемуарах вспоминает барон Врангель: «Из немногих посещавших нас последнее время лиц помню, между прочим, заехал проездом, чтобы повидать Достоевского, молодой, премилый офицер-киргиз, воспитанник Омского кадетского корпуса, внук последнего хана Средней орды Мухамед-Ханафия Валиханов. Ехал он с секретным поручением правительства в Ташкент и Коканд, сопровождая торговый караван. Валиханов имел вид вполне воспитанного, умного и образованного человека. Мне он очень понравился, и Достоевский очень был рад повидать его».

Переписка великого писателя и выдающегося учёного-этнографа длилась до самой смерти Чокана Валиханова в 1865 году. Валиханов стал одним из тех, кто помог Достоевскому досрочно освободиться из ссылки. Символично, что именно в Семипалатинске были сделаны две самые ранние фотографии Фёдора Достоевского, и на одной из них он запечатлен с Валихановым.

В Семипалатинске Фёдор Достоевский поменял четыре адреса. Вначале он жил в казармах с другими солдатами, затем поселился в доме на окраине города. Весну и лето 1855 года писатель провёл вместе с Врангелем на даче Казаков сад, а в 1857 году, после женитьбы на Марии Исаевой, снял квартиру в доме местного почтальона, где и прожил остаток ссылки.

В 1855 году вчерашний каторжанин был произведён в унтер-офицеры, в 1856-ом – в прапорщики, а весной 1857 года прапорщик Достоевский узнал об указе императора Александра II, объявившем ему полную амнистию с возвращением дворянского титула и права печататься. Через два года Достоевский вышел в отставку по состоянию здоровья в звании подпоручика и отбыл из Семипалатинска сначала в Тверь, затем в Санкт-Петербург.

В доме, где он провёл остаток ссылки, в 1971 году был открыт Музей Достоевского. Через пять лет к старому дому была сделана современная пристройка, в архитектуру здания заложена идея памятника-книги. Двухэтажное строение имеет две стороны ломаных стен, как бы сложенных из полуоткрытых книг. Стены музея украшены композициями «Кабинет писателя» и «Петербург Достоевского». У входа возвышается бронзовая скульптура «Фёдор Достоевский и Чокан Валиханов».

В настоящий момент российско-казахстанская съёмочная группа работает над созданием документальной киноленты «Ваш весь Федор Достоевский», посвящённой семипалатинскому периоду жизни писателя, материал для фильма снимается не только в Семее, но также в Омске, Санкт-Петербурге и Москве. Фильм создаётся по заказу общественного фонда «ЭМО» и при поддержке Русской Православной Церкви в Республике Казахстан, ленту снимает казахстанская кинокомпания, основу творческой группы составляют российские кинематографисты. Основными площадками для съёмок фильма стали Литературно-мемориальный музей Достоевского в Семее, Омский государственный литературный музей имени Достоевского и Литературно-мемориальный музей Достоевского в Санкт-Петербурге.

Братья Карамазовы выучили казахский

«Фёдор Достоевский – уникальная личность. Его путь и наследие, оставленное потомкам, – бесценны. Жизнь в Казахстане – новый этап после каторжных мучений. Несмотря на ссылку, писатель связывал с нашим городом светлое, новое будущее. И сейчас все эксперты едины во мнении, что не будь этих периодов в его жизни, не было бы того самого Достоевского, его глубины и духовного опыта, которым он делится со своими читателями», – говорит главный хранитель фондов Музея Достоевского в сСемее Татьяна Титаева.

Юбилейные мероприятия памяти великого русского писателя начались в Казахстане ещё в декабре прошлого года. В Нур-Султане открылась выставка «Достоевский, каким вы его не знали», организованная российским центром науки и культуры в казахстанской столице и мемориальным музеем Достоевского в Санкт-Петербурге. Основу экспозиции составили рисунки петербургских художников, иллюстрирующие романы «Преступление и наказание», «Идиот», «Братья Карамазовы», «Игрок».

К открытию выставки ученица школы-гимназии №3 Нур-Султана Елизавета Аракелян записала на видео рассказ Достоевского «Мальчик у Христа на ёлке», который будет представлен как аудиокнига в рамках проекта «Вслух».

В январе нынешнего года в столичном Музыкальном театре юного зрителя прошла премьера драмы «Мальчики» – театрализованной версии романа «Братья Карамазовы». Спектакль поставлен на казахском языке.

В мае в Семее открыли мемориальную доску в честь писателя, украсившую стену Воскресенского Собора, свидетельством строительства которого был Достоевский.

11 ноября в Семее празднование юбилея Фёдора Достоевского началось с возложения цветов к его памятнику и открытия художественной выставки. Вечером на сцене местного русского драматического театра, носящего, как вы догадались, имя ссыльного писателя, прошла премьера спектакля «Дядюшкин сон». По словам директора театра Якова Горельникова, спектакль был подготовлен специально к 200-летию писателя, режиссёром выступил московский актёр и постановщик театра «Современник» Олег Плаксин.

«Писатель прожил в Семее (бывший Семипалатинск) пять не простых, но счастливых лет. Здесь он повстречал свою первую жену. В постановке задействована вся труппа театра – около 30 человек. Коллектив с особым трепетом и удовольствием готовился к спектаклю. Эта пьеса созвучна с сегодняшним днём и актуальна для нынешних зрителей», – говорит директор театра.

Празднование 200-летнего юбилея столпа русской литературы в Казахстане комментирует доцент кафедры стилистики русского языка факультета журналистики МГУ Наталья Василькова.

«Пять лет жизни великий писатель провёл рядовым в 7-м сибирском линейном батальоне в Семипалатинске, где предписано ему было жить после каторги в Омске. Много произведений вышло в те годы из-под пера Достоевского – «Село Степанчиково», «Дядюшкин сон», «Записки из мёртвого дома». Там же зародились мысли о романе «Идиот». Именно Казахстан дал писателю второе дыхание в творчестве – новые силы и веру в себя. Многие литературоведы Казахстана, изучив жизнь Фёдора Михайловича в Семипалатинске, уверены, что именно казахстанское окружение помогло духовно возродиться величайшему из гениев мировой литературы.

Произведения Достоевского переведены на казахский язык, безусловна и роль русского писателя в развитии казахской литературы. Изучению творчества Фёдора Достоевского уделялось немало времени в Институте литературы и искусства имени Мухтара Ауэзова. Было проведено множество научных конференций. Произведения писателя изучают в казахстанских средних школах», – заключает российский лингвист.