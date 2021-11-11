О дивный новый «2058»

Ростислав Мурзагулов (слева) привозил в подмосковный Красногорск Джеффа Монсона (справа), был чиновником, а затем пустился в свободное творчество Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сегодня в Уфе раскрыли страшную тайну. Наша с вами земля через три десятка лет превратится в тот самый «цифровой концлагерь» под видом прогрессивной цифровой же демократии. По крайней мере именно так видит мир автор новой книги «2058» - колумнист KP.ru и эксперт «Радио КП» Ростислав Мурзагулов.

Биография автора заслуживает особого внимания. Мурзагулов начинал с журналистики, затем работал у мастодонта башкирской политики Муртазы Рахимова, о чем написал сразу две книги, занимал не последний пост в ООН, приглашал в подмосковный Красногорск Джеффа Монсона, затем снова вернулся в Уфу, где руководил практически всей информационной политикой.

Ростислава сложно назвать классическим чиновником – он всегда гонял на мотоцикле, позволял себе довольно свободные и резкие высказывания, покрыл добрую половину тела татуировками и при этом писал научные диссертации на тему будущего цифрового общества. Неудивительно, что на «теплой» должности в Башкирии он долго не продержался, предпочтя свободное творчество и книгописание.

Новый роман «2058» как раз и посвящен любимой теме Мурзагулова – будущему.

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Кому точно стоит почитать книгу?

Само название подсказывает, что речь идет об антиутопии. Но я бы назвал ее «цифровой антиутопией», которую точно стоит почитать той самой «медиатусовке», столь широко представленной в российском «Фейсбуке» и «Твиттере».

Журналисты, уже столкнувшиеся с диктатом рекомендательных систем от компаний Google и Яндекс. Пиарщики и рекламщики, которых можно ночью разбудить словом «нативный пост». SMM-щики и SEO-шники, оптимизаторы и аналитики, всем им будет интересно. Понравится или нет - личное дело каждого, но точно будет о чем подискутировать и что обсудить.

При этом роман нельзя назвать узконаправленным. Думаю, его с интересом прочитают все, у кого есть хотя бы один аккаунт в социальной сети. Да и не только. Ведь всем нам интересно, каким будет наш мир в 2058 году.

Что хорошего в новой книге Мурзагулова?

Текст читается легко. К сожалению, многие современные авторы забывают об этом, предпочитая закидывать бедного читателя тонной терминов и философских измышлений. Книга Ростислава «сеъдается» за пару часов максимум, бросать ее не хочется, сюжет выстроен гладко.

Большое внимание к деталям в сравнительно коротком произведении тоже радует. К первой трети книги у читателя в воображении совершенно четко нарисуется картина этого "нового дивного мира", и герои действуют уже не в вакууме, а в конкретной вселенной.

Прекрасны и иллюстрации художника Алены Савельевой, некоторые из которых совершенно точно можно маркировать пометкой «18+». А то и «21+».

Впрочем, есть в книге и спорные моменты.

Стоит понимать, что это очень личный роман. Ростислав Мурзагулов написал несколько научных статей про теории цифрового общества, про то, каким будет мир в будущем. Неудивительно, что в книгу, которая призвана «развлечь и задуматься», автор добавил множество прямых указаний на свое видение этого мира.

Сложно сказать, это плюс или минус, кому то это нравится, кому-то - нет. Возможно, именно поэтому автор и оставил финал открытым.

В любом случае, "2058" совершенно точно можно советовать к прочтению. Это нескучный, интересный, побуждающий к дискуссии текст. И даже не текст, а созданный на двух сотнях страниц минимир и точка зрения на этот же мир.

А каким будет мир в 2058-м году на самом деле? Обсудим это в социальных сетях и комментариях. Ведь именно в них мы и живем последние несколько лет.