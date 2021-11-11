Почему Генпрокуратура потребовала закрыть "Мемориал"

Москва. У входа в офис российского правозащитного общества "Мемориал", 2013 г. Фото ИТАР-ТАСС/ Станислав Красильников

Если тебя признали иноагентом, а ты не хочешь маркировать свои материалы на сайте соответствующим предупреждением для читателей - жди других решений.Они будут однозначные и жесткие.

Генпрокуратура перешла от предупреждений и требований к прямым искам о ликвидации правозащитной организации "Мемориал" (признан Минюстом "иноагентом") за отсутствие маркировки "иноагент". В четверг копии документов из Генпрокуратуры и Верховного суда на своем сайте опубликовал правозащитный центр.

В организации, которая собрала под своей крышей людей, которые многие годы занимаются популяризацией историй о политических репрессиях, не собираются что-то менять в своей работе. Там считают, что закон был задуман для "расправы с правозащитниками", а потому исполнять его не собираются.

Судебное заседание состоится 25 ноября. На нем решится судьба одной из старейших в России организаций правозащитников.