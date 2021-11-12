Сижу за решеткой. Зато не с женой

На этот раз жена не торопилась мириться. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

К 46 годам Сергей Сергеевич Сергеев (имя героя изменено до неузнаваемости ради его же блага и в интересах спокойствия его жены) стал о многом задумываться.

Например, он понял, что в семейной жизни у него не все ладно.

Ссоры с женой случались и раньше. Если совсем уж откровенно, то случались они всегда. И всегда супруги мирились. То есть все вроде не так и плохо. Не хуже, чем у людей, как говорится. Но 17 лет одно и то же...

Сергей Сергеевич в какой-то момент засомневался: а может, и правда я виноват - мало ей внимания уделяю, по хозяйству не помогаю, даю поводы для ревности? Но нет, ничего такого за собой он не обнаружил. Окинул мысленным взором годы супружества, даже детство свое вспомнил (ну вдруг там какая-нибудь травма затесалась, из тех, о которых психологи любят рассказывать). Но нет - все чисто. Идеальный муж в чистом виде. А она все обидеть норовит.

Это еще хорошо, что Сергей Сергеевич был человеком уравновешенным. Всякий раз, когда накал страстей достигал предела, он просто выходил на балкон покурить. Ну и еще, между нами, у него там была припрятана фляжка коньяка. Чисто для успокоения.

Зарубежный опыт

Вот и сейчас он стоял с сигаретой и листал ленты новостей на смартфоне. Один заголовок его заинтересовал:

«Итальянец вышел на улицу, чтобы остыть после ссоры с женой, и прошел 450 километров».

Сергей Сергеевич нехорошо улыбнулся, обулся, накинул на плечи куртку, а на вопрос жены «И куда это ты, интересно, собрался?» интригующе промолчал. Он, конечно, не собирался пройти 450 километров, просто ему понравилась идея после ссоры выйти на улицу и немного прогуляться.

На улице он продолжил чтение: «Имя героя не разглашается, известно только, что ему 48 лет. («Почти ровесник», - почему-то обрадовался Сергей Сергеевич.) Полиция прервала прогулку итальянца в два часа ночи в Фано на Адриатическом побережье, через неделю после того как он покинул город Комо на севере страны. Во время проверки документов стражи порядка обнаружили в своей базе данных заявление женщины, которая сообщила о пропаже супруга».

«Интересно, моя бы заявила? - подумал Сергей Сергеевич. - Как же, дождешься от нее».

В это время мимо проехала полицейская машина. «Даже не остановились», - мелькнуло у Сергея Сергеевича. Но он недолго горевал по этому поводу, потому что далее из текста следовало, что итальянского собрата по несчастью полиция оштрафовала на 400 евро за нарушение комендантского часа.

Погулял и хватит

«Да и вообще не для меня этот вариант, - решил Сергей Сергеевич. - В Италии он пошел себе и оказался на Адриатическом побережье. А я куда попаду через 450 километров?»

Сергей Сергеевич даже поежился, такая ему мрачная картинка представилась. И он двинулся в сторону дома, по дороге находя все новые аргументы: «Это в Италии можно несколько дней гулять в одной рубашке, а у нас околеешь в дороге. Или сопьешься. Тот мужик рассказывал, что в пути встречал много добрых людей, которые предлагали ему еду и питье. А у нас где они - эти добрые люди? Полчаса уже гуляю, ни одного не встретил. А если и встречу, так у нас ведь доброта простая - выпить предложат. Но без закуски наверняка. Нет, точно сопьюсь. Лучше уж домой».

Дома Сергей Сергеевич был встречен ехидной репликой жены «Нагулялся?», но никак на нее не отреагировал, а снова вышел на балкон, закурил и сделал большой глоток коньяка. Теперь уже чтобы согреться.

Тоже вариант

На этот раз жена не торопилась мириться. Сергей Сергеевич, несмотря на коньяк, изрядно продрог, ожидая ее обычного «Ну ладно, заходи, давай спокойно все обсудим». Но он все-таки зашел, сел перед телевизором и решил дочитать, чем же закончилась история итальянского ходока. Закончилось там все хорошо. Но в конце текста обнаружилась пометка «Читайте также». Сергей Сергеевич принялся читать:

«Гражданин Албании, проживающий неподалеку от Рима и находящийся под домашним арестом, обратился в полицию с просьбой посадить его в тюрьму. В качестве причины мужчина назвал постоянные конфликты с женой, сделавшей его домашний арест невыносимым: «Моя жизнь дома превратилась в сущий ад. Лучше я отбуду наказание за решеткой».

Сергей Сергеевич неожиданно для самого себя на полном серьезе начал обдумывать и этот вариант: «Ну, положим, настоящий домашний арест мне пока не светит - не наворовал еще. Но если разобраться, что моя жизнь, как не домашний арест? А вот так взять и попросить убежища в тюрьме, красивая история получилась бы. (Тут Сергей Сергеевич даже начал вспоминать телефон своего приятеля из Следственного комитета, вот он бы как раз мог посодействовать.) Чисто ради того, чтобы поняла моя ненаглядная, как она меня достала уже. Поймет - задумается, что со мной как-то по-другому надо».

И сам же остановил полет своей мысли: «Да нет, ничего она не поймет».

И Сергей Сергеевич решил, что проще будет еще раз помириться. Он встал, придал лицу выражение величавого спокойствия и двинулся в сторону спальни…