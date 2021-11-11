Антон Алиханов: Мне не хочется терять возможность прямого общения

Антон Алиханов в студии Радио "Комсомольская правда". Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Экспертный институт социальных исследований отметил главу Калининградской области Антона Алиханова как губернатора новой волны за способность выстраивать открытый диалог с жителями, эффективные решения и стратегию развития региона. Так что не удивительно, что площадкой для очередного общения был выбран Инстаграм. Губернатор принял участие в прямом эфире «Регионы о главном» в этой социальной сети. Беседовал с директором департамента региональных программ, политологом Дарьей Кислицыной.

Губернатор Алиханов вообще очень активен в Инстаграме, много переписывается с пользователями и в комментариях, и в личных сообщениях.

- Благодарят достаточно много, но и претензий хватает, вопросов на которые приходится отвечать, - говорит Алиханов. - Я, к сожалению, несмотря на то, что активно пользуюсь Инстаграмом, в последнее время чувствую, что мне не хватает прежней активности. Точнее, этой активности не хватает пользователям. Я физически перестал отвечать на все запросы, которые сыплются в директ и в комментарии. Подписчиков перевалило за 200 тысяч, и я перестал это «переваривать». А отдать кому-то свой Инстаграм вести? Мне не хочется терять возможность прямого общения и прямого контакта.

Главной темой эфира стал пятилетний срок пребывания Антона Алиханова на посту губернатора. Вопрос о самом непопулярном губернаторском решении заставил Антона Алиханова задуматься.

- Коронавирусные ограничения ни у кого восторга не вызывают. И у меня тоже. Я тоже не в восторге от этих мер. Но приходится быть человеком, который принимает решения. Сегодня кто-то говорит: «Отмените, снимите ограничения». А потом, если мы это сделаем, будем отвечать на претензии относительно того, почему не хватает мест в больницах, почему людей некуда класть и они умирают дома, - говорит губернатор.

Также непростыми он назвал решения по повышению тарифов, взносов на капитальный ремонт, которые приходится принимать в силу инфляционных причин.

Гордостью глава региона назвал проведение чемпионата мира по футболу в 2018 году и подготовку к нему, развитие экономики и возрождение востока Калининградской области, где появляются большие производства – например, предприятие по выпуску солнечных батарей с экспортной направленностью. Тут все просто: новые заводы – новые рабочие места.

Кстати, ковид в ходе прямого эфира обсудили отдельно и подробно. Потому что, по словам губернатора, «спрятаться и не отвечать на эти вопросы невозможно». Ну и зрители эфира только и делали, что говорили на тему коронавируса. «Отмените QR-коды!» – писали в чат одни. «QR коды - это необходимость и хорошо, что они есть», - писали другие.

- Надеемся, что меры, которые введены, это и QR-коды, и нерабочие дни, которые были, дают эффекты, как минимум в очень сильном росте объема вакцинированных. Люди пошли делать прививки. Это уже не те объемы, что были, не 600 человек в день. В некоторые дни сейчас это и 6, и 8 тысяч человек. Бывает и до 10 тысяч человек , - сказал губернатор.

Антон Алиханов рассказал также о молодежи. В планах, например, масштабное строительство нового кампуса БФУ имени Канта (проект недавно был одобрен Михаилом Мишустиным – во время визита премьера в Калининградскую область в конце октября).

- Если говорить о частных примерах моего личного взаимодействия с молодежью, то это моя инициатива – встречи с молодежью, - продолжил развивать молодежную тему Антон Алиханов. - Мы просто через директ Инстаграма собрали заявки, человек 300 уже прошло через эти встречи. Сначала это были чаепития на 10 человек в небольших кафе. Потом я понял, что можно переходить к формату лекции с ответами на основные вопросы, а потом – живое общение. И теперь у меня с этими ребятами чаты, мы постоянно общаемся. Некоторые из них войдут в новый состав общественно-политического совета при губернаторе.

Большим вызовом для властей Калининградской области губернатор назвал закрытие из-за пандемии границ и, как следствие, большой наплыв в регион отдыхающих из «большой» России. Ведь Калининград многими сейчас воспринимается как «глоток Европы».

- Мы вдруг стали туристической Меккой, - признался Алиханов. - Я очень люблю туристов, но их так много, что в какой-то момент это начинает становиться проблемой – из-за нагрузки на инфраструктуру. Для нас это проблема, приятная проблема и одновременно вызов для региона.