Проект высокоскоростной железной дороги от Москвы до Петербурга хотят положить под сукно

Поезд "Сапсан" у платформы Ленинградского вокзала в Москве. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Многострадальный проект высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва-Санкт-Петербург, похоже, в очередной раз хотят положить под сукно, сообщают СМИ. А то и вовсе отменить — мол, хватит с нас и «Сапсанов». О перспективах этого вида транспорта в России «Комсомольской правде» рассказал руководитель Центра независимых комплексных транспортных исследований Российского университета транспорта (МИИТ) Алексей Колин.

- Разговоры о необходимости строительства высокоскоростных магистралей идут еще с 60-х. Тогда же в СССР начались инженерные разработки. Но почему до сих пор не запущено строительство ни одной трассы — при том, что в Китае, например, этот проект стартовал 20 лет назад, а сейчас там самая крупная в мире сеть высокоскоростных железных дорог?

- В конце 80-х годов прошлого века мы очень близко подошли к тому, чтобы начать строительство первой высокоскоростной железной дороги. Но этого не случилось в силу экономического кризиса 90-х, когда спрос на все виды перевозок упал. Тогда же появилось очень много скепсиса по поводу того, нужны ли нам вообще ВСМ. Скепсис тогда возникал по отношению ко всему — говорили и про БАМ «Зачем он нужен?», но сейчас по этому поводу вопросов уже не возникает. Основной тезис: не до жиру, других проблем полно. Были и возражения экологов о том, что это нарушит природный баланс. Очень преувеличенные опасения. Деньги выделялись и куда-то уходили. Около Московского вокзала в Санкт-Петербурге выкопали огромный котлован для нового вокзального комплекса высокоскоростной дороги, но финансирование приостановилось, и эта яма зияла несколько лет, пока на этом котловане не построили торговый центр. Газеты публиковали материалы под издевательскими заголовками типа «Деньги - в яму». И эта яма стала олицетворением несвершившегося проекта. Этот негатив, похоже, до сих пор присутствует у лиц, принимающих решения. Это может до бесконечности муссироваться, и ВСМ в России не появится никогда. А поскольку ВСМ нет, то никто не знает, насколько это комфортно, и не продвигает проект.

- Не жили хорошо, так нечего и начинать, да?

- Совершенно верно. С моей точки зрения, нужно этот порочный круг разорвать, разрубить волевым решением, как императоры делали. Строим и все! Точка. Отказ от ВСМ был величайшей ошибкой.

- А существующие «Сапсаны» не решают проблему?

- Этот проект появился на рубеже 90-х - «нулевых» годов. Было принято решение о применении более дешевого, как тогда казалось, варианта. Убрать с главного хода грузовое движение и приспособить его для скоростных пассажирских перевозок. То, что имеем сейчас. Но это, скажем так, костыльное решение. Потому что время хода поездов по этому пути не может быть ниже нынешних 3,5 часов. Ну, может, еще минут 15 удастся сбавить, не более. А второе — ограничена пропускная способность. «Сапсаны» ходят в общем потоке с другими пассажирскими и с пригородными поездами. А спрос есть — потому что скоростные перевозки продемонстрировали новое качественное предложение. Начинали с 8 пар поездов в сутки, сейчас уже 16, а с нового года будет 21 пара. Но все равно этого мало. Высокоскоростные магистрали сделают поездку еще более комфортабельной. Из центра одного города в центр другого можно будет добраться за 2 с половиной часа — без предполетных ожиданий и дополнительного стресса. Плюс к этому практически неограниченные возможности увеличения числа поездов. Это может быть не 20 пар, а сколько нужно. Не будет никаких проблем в летние каникулы, в новогодние праздники. Для высокоскоростных поездов между Москвой и Санкт-Петербургом нужно будет строить новую трассу. А действующую оставить для грузовых и обычных пассажирских поездов, например, ночных (они достаточно популярны) и транзитных, следующих из Санкт-Петербурга через Москву на юг или в центр России.

2009 год. Пассажиры поезда «Сапсан» перед началом первого рейса по маршруту Москва - Санкт-Петербург. Фото ИТАР-ТАСС/ Владимир Астапкович

- Есть и другие проекты высокоскоростных дорог — из Москвы в Сочи, Казань, Нижний Новгород. Какой из них наиболее привлекателен, быстрее окупится?

- Все они нужны, но с моей точки зрения приоритет за трассой Москва-Санкт-Петербург. Это многострадальный транспортный коридор, где проблема провозной способности чувствуется особенно остро. Затем — бросок на юг. Москва-Тула-Липецк-Воронеж-Ростов-на-Дону- Краснодар-Сочи. Надо учесть, что новую трассу вдоль черноморского побережья сложно построить, можно будет ехать по существующей линии. Но в этом нет ничего страшного, высокоскоростной состав может переходить, на обычные железнодорожные линии и проходить так называемую «последнюю милю» (на самом деле этот участок может длиться 100-200 км) с уменьшенной скоростью. Это общемировая практика, ничего страшного в этом нет, поскольку основной эффект сокращения времени происходит на протяженном высокоскоростном плече. Даже с учетом всего этого из Москвы в Сочи можно будет доехать не за сутки а то и больше, а за 9-10 часов. Это может быть ночная поездка — очень удобно, когда поездка совмещается с ночным отдыхом.

И следующий приоритет — Нижний Новгород и Казань.

- Казанское направление было в приоритете…

- Да, из-за географических особенностей есть у нас тяга к освоению восточных направлений. И еще такая была логика: на линии Санкт-Петербург - Москва уже есть скоростное сообщение, а на восток — нет. Но на маршруте между двумя столицами социальный и экономический эффект будет однозначно выше. И такая трасса позволит, наконец, не просто умом понять, а потрогать руками, что такое ВСМ. Когда она появится и покажет все свои преимущества, появятся, думаю, и другие регионы, которые захотят, чтобы и к ним протянули высокоскоростную линию.

- Но ВСМ — дорогое удовольствие. Надо ли вкладывать туда деньги, если железные дороги в принципе теряют пассажиров?

- Действительно теряют, и большими темпами. В этом и проблема, что поезда дальнего следования не соответствуют современным требованиям. Мало кому понравится ехать в поезде больше полутора суток. Поэтому и происходит отток пассажиров на авиатранспорт. И на автомобильный, где человек хоть и не выигрывает во времени, но чувствует себя более комфортно. А ВСМ - это как раз та ниша, в которой железнодорожный транспорт может показать свои наибольшие преимущества, открыть второе дыхание.

Авиатранспорт проигрывает в суммарной продолжительности поездки (с учётом подъезда - выезда из аэропорта) по сравнению с ВСМ на плечах до 800 - 1000 км.

А то, сейчас по контексту получается, что он и при 1,5 сутках продолжительности поездки не выигрывает. Про комфорт - это относилось только к личному автомобилю, к самолётам нет

КАК БЫСТРО ЕДУТ ПОЕЗДА

Скорые до 140 км/час

Скоростные 140-200 км/час

Высокоскоростные свыше 200 км/час