Как сейчас выглядят знойные красавцы из латиноамериканских сериалов 90-х: Хосе Игнасио, Луис Альберто и другие мачо

Факундо Арана и Наталья Орейро прославились после фильма «Дикий ангел». Фото: Кадр из фильма

В начале 90-х, когда на экраны Новой России начали просачиваться зарубежные мыльные оперы, сложно было представить женщину, не следившую за героями этих душераздирающих мелодрам. Да и мужчину, чего уж лукавить... Красивейшие актрисы и жгучие темноволосые актеры, сказочные дворцы, океанский бриз и живописные пальмы - все это приковывало внимание воспитанного на аскезе советского зрителя. Даже детей иногда называли в честь любимых героев. Страшно представить, но с тех пор прошло 30 лет, и где сейчас поседевшие ветераны битв при просто Марии или Тропиканке, которым симпатизировали на каждой кухне? «КП» решила выяснить.

Факундо Арана, 49 лет

Аргентинский актер, попавший в кино случайно, после того, как его, играющим на саксофоне, заметил возле метро один из продюсеров, - самый молодой из плеяды латиноамериканских артистов, известных в России. Он стал любим благодаря проекту «Дикий ангел», где разыграл любовь вместе с Натальей Орейро, гражданкой теперь уже России. На родине его частенько путают с Бредли Купером (похож, если подстричь) и спрашивают про Ирину Шейк. Но на самом деле Факундо связывает с нашей страной другое: шесть лет назад он прилетал в гости на шоу «Вечерний Ургант», а недавно стал официальным лицом телеканала «Суббота!». Он даже знает некоторых наших актеров.

«Все эти прекрасные сцены из «Дикого ангела», которые я вспоминаю с большой любовью, я мог бы сыграть с любым российским артистом, например, Данилой Козловским», - признавался артист, не уточняя, чье место рядом с ним должен был занять Даня.

Седовласый Факундо по-прежнему снимается в Аргентине (причем нередко с Орейро), живет на ранчо близ Буэнос-Айреса, разводит скотинку и воспитывает троих детей от модели Марии Сусини, с которой вместе вот уже почти 10 лет.

Тоньо Маури, 57 лет

Тоньо Маури

Фико из сериала «Моя вторая мама» и сын главной героини (Виктория Руффо) Хосе Игнасио в «Просто Марии» - это мексиканский актер Тоньо Маури, начинавший как музыкант группы Fresas Com Crema. Роль выросшего сына просто Марии, который был ранен из пистолета, обрел свою любовь, а потом, разумеется, отомстил, прославила парня в 25 лет. Он даже стал героем анекдотов - есть ли признание легитимнее?

Маркус Фрота, 65 лет

Маркус Фрота

Пожалуй, самый безобидный и очаровательный герой мыльных опер, не сопереживать которому могло лишь бесчувственное бревно. Роль доброго дурачка Тоньо Лунатика, умственно отсталого наследника рыболовного бизнеса, который лепит фигуры из мокрого песка, в сериале «Секрет тропиканки» (1993) стала визитной карточкой Маркуса Фроты. Персонаж выполнял ту же функцию, что и скоморохи при царском дворе - рубил правду-матку в костюме юродивого. После той роли он сыграл еще в десятке проектов («Клон», «Непокорная» и др.) и занялся развитием циркового искусства в Бразилии. Открыл Университет цирка и центр подготовки артистов для арены - у него даже есть собственный цирк, который успешно гастролирует по миру. В личной жизни актера все складывалось удачно: он попадал на обложки бразильских глянцевых журналов вместе с женой Сибель, подарившей Маркусу троих детей. Но вскоре она разбилась в ДТП, и актер остался с маленькими детьми на руках. Горе утраты Фрота переживал три года, после чего женился на 18-летней актрисе Каролине Дикманн. Увы, через шесть лет брак распался. Сейчас Фрота продолжает посвящать себя цирку и иногда нянчит внуков.

Антонио Фагундес, 72 года

Звезда бразильского сериала «Во имя любви», сыгравший Атилиу Новелли - обаятельного вдовца и архитектора, все время работал в родной стране. Снялся в десятках телепроектов, в том числе и популярных сериалах «Земля любви» (показывали по ОРТ) и «Берег мечты». Подобно своим героям, Антонио Фагундес вел насыщенную личную жизнь. Трижды был женат, у него четверо детей, а последняя жена, актриса Александра Мартинс, моложе мужа ровно на 30 лет.

Андрес Гарсиа 80 лет

Андрес Гарсиа

Жгучий красавец Андрес Гарсия из Доминиканы покорил русских женщин в сериале «Никто, кроме тебя» - этот проект в России показали в 1992 году. Густо усатый и шевелюристый мачо радовал глаз домохозяек, строил любовь с красавицей Ракель (Лусия Мендес) и отбивался от козней брата Макса (Сальвадор Пинеда) в образе Хосе Рондона. И был мегауспешным артистом - снимался в США, Венесуэле, Мексике и Аргентине. На его счету более 120 ролей. Потом Гарсия стал сам продюсировать сериалы и даже ставить их. И это притом что в 1995 году был брошен за решетку по ложному доносу о наркоторговле. Артист трижды был женат, у Гарсии 16 (!) детей, трое из которых пошли по стопам отца. Вот это любвеобильность - никакой фальши в кадре! Он живет, как играет. И наоборот.

«Когда мне было 25, я насчитал 2000 женщин, с тех пор больше не считал, но думаю, что не одна тысяча», - ответил он в автобиографии на самый частый вопрос.

Рохелио Герра, 1936 - 2018 гг.

Рохелио Герра

Для мексиканца Рохелио Герра роль Луиса Альберто в телесериале «Богатые тоже плачут» (с Вероникой Кастро в главной роли) оказалась по-настоящему звездной. Сериал из 244 серий показали в Бразилии, Португалии, Турции, Китае и СССР в 1991-м, хотя вышел он в 1979 году. Без преувеличения Герра стал мировой знаменитостью, хотя дону Альберто уже было за 50, и как минимум 10 ролей он уже сыграл. Герра отлично рисовал и лепил скульптуры, был трижды женат (последняя супруга была моложе на 25 лет) и оставил после себя пятерых детей. В последние годы его мучили проблемы с позвоночником, он пережил инсульт и страдал от болезни Альцгеймера - актер скончался в 2018 году на 82-м году жизни.