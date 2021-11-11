Мир сошел с ума, или это клоуны вырвались из цирков?

Мигрант с вязанкой дров у границы с Польшей. Фото: REUTERS

Знаете, что я вам скажу? Я вам скажу, что мир окончательно…, сошел с ума. Нет, я понимаю, что я тут далеко не оригинален, люди повыше меня и побольше знающие говорят это достаточно часто, но вот события последних дней доказывают истинность этого постулата и нам, простым смертным.

Возьмем события последних дней на польско-белорусской границе, например. В них, как в капле воды вогнуто-выпукло отразилось все нынешнее сумасшествие. Давно границу пытаются преодолеть с белорусской стороны несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока. Польша выставила полицию, пограничников и армейские части, которые все не знают, что делать в этой ситуации. На что надеется прогрессивное человечество? На разговор Меркель и Путина. Патовая ситуация на границе между Белоруссией и Польшей, а разруливать должны Германия и Россия! Где логика?

А тут еще в Минске пригрозили, что могут прекратить транзит российского газа в Польшу и Германию по газопроводу Ямал-Европа в том случае, если ЕС закроет границы с Белоруссией. Нет, трудно придумать, безусловно, более хорошего аргумента в пользу быстрейшего запуска "Северного потока -2", но хочется спросить, а какое отношение имеет Белоруссия к этому газу? Газ российский, отправитель – Россия, получатели – Польша и Германия. Ах да, еще сама Белоруссия, конечно, тоже питается из этой магистрали.

А Меркель вновь терзает Путина. Второй день просит, помоги, мол, Владимир. Та самая фрау, что в 2015-м говорила, что, мол, мы, Европа, всех подогреем и обберем, то есть обогреем и подберем, одним словом, примем и на довольствие поставим. Миллионы мигрантов до сего дня приняли, а тут какие-то несколько тысяч их в ступор ввели?

Единственно логично в этой истории Путин поступил, посоветовал Евросоюзу поговорить с президентом Белоруссии. Так ведь они его не признают и признавать не хотят. Газ через территорию государства хотят получать, а главу государства признавать не желают. Мало того, именно в часы, когда ситуация с мигрантами обострилась, в немецком парламенте овациями встречают Свету Тихановскую. Ощущение, что немцы не просто сошли с ума, а включились в соревнование с поляками. И трудно сказать, кто победит в этой гонке за переходящий кубок первенства палаты номер шесть. Президент Польши Анджей Дуда обсудил кризис на границе с мигрантами с кем, как бы вы думали? Все с той же Светой Тихановской. Интересно, что обсуждали, рецепт котлет для беженцев из кошерной свинины? Больше с этой мадам обсуждать решительно нечего, поскольку она ни на что в Белоруссии не влияет. Да и котлеты, как давеча призналась, готовить тоже не умеет. Нет, конечно, есть вариант послушать Тихановскую и сделать наоборот, тогда шансы на успех есть.

Уже по привычке с ума в очередной раз сошла Украина. Собравшись на внеочередное заседание, даже не дождавшись традиционной для подобных заседаний пятницы СНБО под руководством заслуженного ветеринара-юриста Алексея Данилова решил усилить охрану украино-белорусской границы. Чтобы пресечь возможные потоки мигрантов, которых не пустят в Польшу, из Белоруссии. Только сумасшедшему может прийти в голову мысль бежать из Белоруссии на Украину. Нет, конечно, тревожные нотки прозвучали из Берлина, где эксперт одной из самых крупных и влиятельных партий Германии посоветовал разместить мигрантов, находящихся на границе, на Украине. Как бы временно. Но Данилов, выросший еще во времена СССР, с молоком матери впитал понимание, что нет ничего более постоянного, чем временное. И грозно посоветовал членам этой партии принять в своих семьях по два-три мигранта. Грозный и смелый. А примет Евросоюз такое решение – никуда ведь не денутся. Ни Зеленский, ни Данилов, ни вся Украина.

Тут даже Госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон, желая угодить всем, отметился и заявил, что Москва в кризисе с мигрантами не виновата, но у нее есть рычаги для его разрешения. Нет, чтобы заняться теми, кто на катерах и лодках, а также через тоннель под Ла-Маншем тысячами перетаскивает мигрантов из Франции в Великобританию. Может, Россия и там еще должна помочь? Ребята, мигранты там ваши. Хотя бы по той логике, что они вас к себе в страны не приглашали, а вы туда непрошенными заявились. Так ответочку получите и распишитесь.

Право слово, на этом фоне какой-то детской шалостью выглядит выходка Байдена, испортившего воздух королевской семье в Великобритании в Художественной галерее. Да, комичный парадокс, что на саммите по сокращению выброса парниковых газов старина Джо осуществил этот самый выброс, презрев все квоты и записав свой выхлоп на счет Великобритании. Но вы-таки сначала доживите до его лет, и если сможете повторить самостоятельно сделанное им, то, может быть, будете даже награждены аплодисментами. И все британские газеты накинулись на дедушку, как будто других тем нет.

И я вам-таки скажу, что Байден в это сумасшествие внес лишь какую-то микроскопическую лепту. В конце концов, что такое запах? Не нравится – отойди. А вот мигранты с границы просто так не уберутся. Там, кстати, после мигрантов теперь и белорусский лес явно поредел, и "мин" по нему мигрантами накидано неимоверно. Причем, так и остается непонятно, то ли никто не знает, что делать, то ли ситуация одинаково устраивает (не устраивает) все стороны. Но если Польша с Белоруссией и Евросоюз и дальше продолжат таким способом решать проблему с мигрантами на границе, то сумасшедших в этом мире станет еще больше.

Хотя иногда кажется, что больше уже некуда. Ведь мир и так уже сошел с ума, и никто не хочет брать на себя ответственность. Или это просто клоуны вырвались из цирков?