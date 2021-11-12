Коронавирус в мире на сегодня, 12 ноября 2021 года: Система здравоохранения Румынии близка к коллапсу, все морги в этой стране переполнены

"Красная зона" для пациентов с ковидом в одной из клиник Бухареста, Румыния. Фото: REUTERS

ФРГ

Ситуация с коронавирусом в Германии резко ухудшается. Многие больницы прекратили плановый прием пациентов и хирургические операции из-за устрашающе большого наплыва больных COVID-19. Местные вирусологи взывают к непривитым с просьбой как можно быстрее вакцинироваться, иначе, по их расчетам, количество смертей от коронавируса в стране будет увеличиваться. И.о. федерального канцлера Ангела Меркель призвала немцев к общенациональной мобилизации для борьбы с коронавирусом.

Австрия

Канцлер Александр Шалленберг заявил, что введение отдельных ограничений для тех, кто отказывается вакцинироваться, «вероятно, неизбежно». «Для меня ясно, что не должно быть никаких ограничений для вакцинированных», - сказал он, добавив, что власти республики обсудят введение обязательной вакцинации для некоторых групп населения. Глава государства определил уровень вакцинации в Австрии как «позорно низкий» (согласно последним данным, в Австрии привиты 65% населения – Ред.).

Румыния

В этой европейской стране (а также в Болгарии) за последние сутки зафиксированы самые высокие показатели смертности от COVID-19 в Европейском союзе. Также в этих государствах – самое низкое среди остальных стран ЕС число вакцинированных. При этом ни Румыния, ни Болгария не испытывают недостатка в вакцинах. Даже слова главы университетской клиники Службы скорой помощи Бухареста Каталины Цирстоя, сообщившей, что ежедневно в Румынии умирает от коронавируса количество людей, эквивалентное населению среднестатистической деревни, пока не произвели должного эффекта на тех, кто не желает прививаться. Цирстоя отметила, что все без исключения морги страны переполнены, а система здравоохранения близка к краху.

Израиль

Правительство еврейского государства отчиталось об успешном проведении первых в мире учений, целью которых была подготовка к возможному, но еще не выявленному, суперагрессивному штамму «омега». В рамках учений была проведена оценка готовности профильных учреждений и ведомств, систем коммуникаций и связи. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет, поводя итоги учений, заявил, что «при надлежащем управлении пандемию можно победить».