«Спасатель», которого нужно спасать. Почему уникальный российский экраноплан превратился в металлолом

Второй экраноплан проекта 903 - «Спасатель» Фото: Иван МАКЕЕВ

На проходной завода «Красное Сормово», что в Нижнем Новгороде, вопросы начал задавать не я. «Опять кино снимать будете?» - интересуется женщина-охранник тщательно перебирая мой рюкзак. На огромной территории, среди бесчисленных корпусов на берегу Волги притаился он — второй экземпляр экраноплана проекта 903 - «Спасатель»**.

Экраноплан стоит на берегу Волги, а мог бы ходить по ней Фото: Иван МАКЕЕВ

Чуть больше года назад первый я увидел в Дагестане, недалеко от города Дербент. Там, на прекрасном песочном пляже лежал «Лунь»***. Ударный экраноплан-ракетоносец, единственная в своем роде машина. Второй достроить не успели — начался развал Союза и его переделали в огромный госпиталь - «Спасатель». Но даже без ракетных пусковых установок и турелей он выглядит внушительно! Люди по сравнению с ним — мелкие муравьи. Об истории его создания, о судьбе предыдущих моделей и о будущем экранопланов мне удалось поговорить с человеком который их строил. Это Татьяна Ростиславовна Алексеева, ведущий инженер-конструктор ЦКБ по СПК. Она вместе с отцом, Ростиславом Евгеньевичем Алексеевым*, строила эти уникальные машины.

Размер экраноплана поражает Фото: Иван МАКЕЕВ

«Лунь» лежит на пляже Каспийского моря Фото: Иван МАКЕЕВ

- Как и кому пришла идея создать корабль на «экране»?

Идея создания принадлежит Ростиславу Евгеньевичу, помогал в реализации его коллектив. Причем идея появилась не просто так. Где-то в конце 40-х годов, когда он очень плотно занимался теорией как подводного, так и воздушного крыла. И в 1949-м году году был сделан катер А-8, в виде профиля крыла и на подводных крыльях. И вот именно на этом катере были обнаружены непонятные явления: он как-бы прыгал, был неустойчив. Алексеев стал внимательно изучать этот эффект и параллельно с основной работой, примерно к 1961-му году у него сформировалась идея экраноплана. И в этом же году была сделана первая самоходная модель «СМ-1».

Ростислав Евгеньевич Алексеев. Его работы опережали время

- Как вам работалось с отцом?

Непосредственно с ним мы работали только последние несколько лет. А так я работала как простой конструктор. Но ему со мной было очень удобно работать в каком плане: можно было мне задать тридцать три варианта, я поскриплю-поскриплю и всё сделаю. В этом отношении ему было проще потому что я понимала его с полуслова и выполняла все его поручения.

Авторский рисунок Р.Е.Алексеева по возможным принципиальным схемам экранопланов. "История ЦКБ по судам на воздушных крыльях им. Р.Е.Алексеева" 2016 г./Репродукция: Иван Макеев

- Как именно работает «экран»?

Эффект динамической подушки был обнаружен еще в 30-е годы у авиаторов: проблемы были с приземлением и со взлетом. При посадке резко увеличивалась подъемная сила, а при взлете наоборот - не могли оторваться длительное время, не хватало полосы. Изучать вопрос начали авиаторы. А Ростислав Евгеньевич очень много занимался подводными крыльями. Открытие Алексеева в том что при приближении подводного крыла к водной поверхности соответствующим образом в определенных режимах, под определенными углами атаки подъемная сила увеличивается и судно взмывает над волнами. Стоит крылу опуститься - и подъемная сила падает. Были разработаны малопогружные крылья, саморегулирующие подъемную силу. Есть такой закон в физике - зеркального отражения. И он перевел крыло над поверхностью воды - абсолютно те же самые законы. Только крыло в восемьсот раз больше. Таким образом получился экраноплан.

Татьяна Ростиславовна Алексеева продолжает дело отца Фото: Иван МАКЕЕВ

Но тут есть нюанс. На сегодняшний день только ленивый не занимался этой темой. И что-то каждый раз не складывалось. Ноу-хау наших машин - поддув. Это создание динамической подушки. Экраноплан плавает. И надо его какой-то силой вырвать из воды чтобы он пошел. Когда он в водоизмещающем положении сопла двигателей опускаются, поток идет под крыло. И вся аэродинамическая схема создана так что одно действие продолжает другое. Поддув поднимает крыло, и дальше поднимается на стабилизатор. Стабилизатор как-бы несет на себе всю эту махину. Стартовый двигатель отключается и экраноплан идет уже на маршевых двигателях.

Общее расположение корабля-макета КМ. "История ЦКБ по судам на воздушных крыльях им. Р.Е.Алексеева" 2016 г./Репродукция: Иван Макеев

Почему ни у кого не получилось, а мы смогли? Есть определенная технология проектирования и соблюдение всех законов динамики физики и всего прочего. Это очень наукоемкая техника. А самое главное достижение то что все результаты получались экспериментальным путем. Т.е. сначала эксперимент, потом он переходит в математику, и потом уже на «натуру».

Окончание строительства КМ. 30 марта 1966 года. "История ЦКБ по судам на воздушных крыльях им. Р.Е.Алексеева" 2016 г./Репродукция: Иван Макеев

- Когда был создан первый большой экраноплан, «КМ»?

Он был спущен на воду в 1966-м году. Использовался как научно-исследовательская лаборатория. В процессе модельных испытаний пришли к выводу что некоторые эффекты не моделируются. На бумаге-то просчитать можно, а вот на практике получается немного по-другому. И вот «КМ» помог очень многие вещи вживую увидеть. Эти наработки потом использовали и в «Орленке», и в «Луне».

На острове Чечень. Верблюдица Машка и "Каспийский монстр"

- А как появилось прозвище «Каспийский монстр»?

Не мы его так прозвали - американцы. Они пристально следили за нами из космоса, а на киле были две буквы «К» и «М» - корабль-макет. И они вот так интерпретировали…

Междуведомственные испытания КМ, 1-й этап. Разбег экранопланы с поддувом. 1967-й год. "История ЦКБ по судам на воздушных крыльях им. Р.Е.Алексеева" 2016 г./Репродукция: Иван Макеев

- На каком этапе работы по экранопланам вы пришли в ЦКБ?

Работать начала фактически с дипломного проекта в 1968-м году, тема была закрытая - «Речной пассажирский экраноплан». А в ЦКБ я продолжила работу над своим экранопланом «Чайка». Сначала на нем работала, а потом всех перебросили на проект «Орленок».

- Удалось ли вам полетать на больших экранопланах?

Не удалось… Ну как, на маленькой «Волге» да, летала. А вот на «Орленке» и «Луне» - нет, категорически был вход запрещен.

- Почему?

- Ну женщина на корабле - быть беде! Но была одна, Клара Ушакова, которая не просто проходила на судно - её на руках проносили! Она занималась гидролыжей, автоматикой никто, ни один мужчина не знал так как она.

Через несколько минут КМ не станет. 15 декабря 1980 года. "История ЦКБ по судам на воздушных крыльях им. Р.Е.Алексеева" 2016 г./Репродукция: Иван Макеев

- Как погиб «КМ»?

Трагическая история… 15 декабря 1980-го года он после капитального ремонта вышел в море. Его недостатком была чувствительность к массе, к новому грузу. Мы перед каждым полетом заполняли специальный лист где четко было прописано где какие приборы, веса чтобы с центровкой согласовывалось. В том году Ростислава Алексеевича уже не было, новый главный конструктор относился к этому скептически и пилоту не было дано никаких особых указаний. И в момент разбега нос экраноплана резко задрался вверх, а следом рухнул в море.

Экранопланы типа «Орленок». 1979 год. Один из них сейчас находится в музее ВМФ в Москве. "История ЦКБ по судам на воздушных крыльях им. Р.Е.Алексеева" 2016 г./Репродукция: Иван Макеев

- Что отличало «Орленок» и «Лунь»?

Во-первых водоизмещение разное. Во-вторых разная компоновка. На «Луне» и «Спасателе» двигатели в носовой части на пилонах, а на «Орленке» - в хвосте. Ну и задачи разные: маленький десантный, а большой - ударный ракетоносец.

Одна из поздних идей применения «Орленка». "Архив ЦКБ по СВК им. Р.Е.Алексеева" /Репродукция: Иван Макеев

- Были ли «Лунь» и «Спасатель» приняты на вооружение?

«Спасатель» не доделали, а «Лунь» тоже не дошел до конца испытаний. Начался развал страны, не было финансирования. Как везде всё.

Экраноплан «Лунь». Пуск ПКР «Москит». "Архив ЦКБ по СВК им. Р.Е.Алексеева"

- Чем отличаются «Лунь» и «Спасатель»?

Исходно это одна и та же модель, но достроить не успели и решили превратить в гражданское судно. Так экраноплан стал большим госпиталем. Стопятьдесят коек, а если надо - мог за раз поднять пятьсот человек.

«Лунь» должен стать главным экспонатом филиала «Парк Патриот» в Дербенте Фото: Иван МАКЕЕВ

- Есть ли у экранопланов будущее?

На сегодняшний день «Спасатель» вот стоит сколько лет и все стоит-стоит… И не знаю сколько еще будет стоять. Пока он был в цеху за него было спокойно. Потому что климат, влажность на металл влияют очень плохо. Мы всё мечтаем что он сможет выполнять такую же роль, как «КМ», лаборатории. Но помимо техники есть проблема с кадрами: раньше были специальные группы которые готовили в Нижегородском политехе, а сейчас это отсутствует. Специалистов-ветеранов осталось меньше чем пальцев на руке… А молодежи надо где-то на чем-то учиться. И «Спасатель» можно было бы использовать как хорошую исследовательскую лабораторию. Но, увы, никто в этом не заинтересован. Использовать его как памятник? Тут это нелепо, перевозить - стоит огромных денег. Не на металлолом же его сдавать?!

Повторить такую конструкцию больше никто в мире не смог Фото: Иван МАКЕЕВ

- А выкупить его или технологии не предлагали?

Нет. Это все неправда. Американцы пытались сделать свой экраноплан, но не вышло. Все что можно неофициально украсть - они украли. Но один к одному они сделать не могут, сразу будет видно что своровали; начинают что-то менять. Так же и китайцы. И начинают что-то менять, а все рассыпается. Не работает! Даже если на полградуса мы изменим стреловидность крыла - поползет все, надо все менять. Вот такой секрет…

Молодежи надо на чем-то учиться, но пока модели экранопланов для испытаний на открытой воде лежат в запасниках ЦКБ Фото: Иван МАКЕЕВ

Справка КП

* Родился 5 декабря 1916 года. Советский кораблестроитель, создатель судов на подводных крыльях, экранопланов и экранолётов. Конструктор яхт, призёр всесоюзных соревнований, мастер спорта СССР. Лауреат Ленинской премии(1962), Сталинской премии (1951) и Государственной премии СССР (1984).

** «Спасатель» - Второй из двух экранопланов проекта 903. Переделан из «Луня». Размеры: длина — 93 метра, размах крыльев 44 метра. Скорость — до 550 км/ч. Вес — 250 т.

*** «Лунь» - Первый ударный экраноплан-ракетоносец. Скорость - 500 км/ч. Вес (пустого) — 243 т. Вооружение — 3х2 ПУ ПКР «Москит». 2Х4 23мм автопушки.