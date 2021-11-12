ФСБ поймала браконьеров с уловом крабов. морских гребешков и рыбы на 30 миллионов рублей

Эксперты оценили ущерб водным биологическим ресурсам в 30 миллионов рублей. Биоресурсы изъяты, нарушителей ждут судебные разбирательства

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области публикуют видеокадры задержания граждан, которые вели незаконную добычу и оборот водных биологических ресурсов.

- В районе мыса Иваново и в населенном пункте Датта Ванинского района Хабаровского края выявлены российские граждане, осуществлявшие добычу и переработку для последующей реализации водных биоресурсов. У них изъято более 2 тонн краба различного видового состава и крабовой продукции, свыше 1,2 тонны мяса морского гребешка и порядка 1,2 тонны рыбы и рыбной продукции без документов, подтверждающих законность их происхождения, - заявили в погрануправлении региона.

Эксперты оценили ущерб водным биологическим ресурсам в 30 миллионов рублей. Биоресурсы изъяты, нарушителей ждут судебные разбирательства.

Отметим, что ежегодно сотрудниками пограничной службы задерживаются десятки судов-нарушителей, по судебным решениям конфискуются даже иностранные суда. У нарушителей изымаются десятки тысяч тонн морской живности. Чаще всего ее выпускают прямо в море.

Но ни конфискации, ни штрафы, ни уголовные дела не решают проблемы. Ежегодно количество угловых дел, возбужденных за преступления в сфере охраны морских биоресурсов растет. К новогодним праздникам число таких задержаний увеличивается кратно.