Мошенники поглумились над сотрудницей Росатома и обманули ее на 1,5 миллиона: "Кодовое слово - зайка"

Девушка поняла, что ее обманули и обратилась за помощью в полицию. Общий ущерб от действий аферистов составил 1 550 000 рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию обратилась 24-летняя Марина В. (имя изменено), ведущий специалист госкорпорация «Росатом» АО «НИКИЭТ». Девушка сообщила полицейским, что стала жертвой мошенников. Марина рассказала, что несколько дней назад ей на телефон позвонил неизвестный мужчина, который представился капитаном полиции Петровым. Петров сообщил Марине, что расследует важное уголовное дело связанное с мошенничеством: якобы кто-то из сотрудников крупнейших российских банков продал преступникам базу клиентов банка. Марина не поняла при чем здесь она, но продолжила внимательно слушать мужчину. Вскоре капитан переключил ее на своего коллегу Смирнова, который представился как майор ФСБ. Смирнов сразу предупредил девушку, что он не обманщик и не аферист, и никакие личные данные у нее спрашивать не будет, однако, спустя несколько минут разговора, все-таки стал узнавать у Марины информацию обо всех ее счетах.

Девушка не почувствовала подвоха и сообщила звонившему в каких банках она держит свои накопления. Майор сделал вид, что проверяет информацию по базе и сообщил Марине плохую новость: оказывается мошенники оформили на нее 2 кредита, но самое страшное - получателем кредитных денег числится некий гражданин, который находится в федеральном розыске как террорист. Майор дал понять Марине, что она может легко попасть под уголовную ответственность за финансовые связи с террористами и, чтобы этого не произошло, она обязана в точности выполнять все приказания.

Перепуганная девушка ничего не понимала, но чувствовала, что дела ее плохи и нужно всячески помогать следствию. На всякий случай Марина проверила в интернете номер, с которого поступил звонок. В поисковике отобразилось, что номер телефона действительно принадлежит силовым структурам и указан как справочный телефон ФСБ России. К сожалению, девушка не знала, что уже давно существует доступная услуга по подмене номера и любой мошенник за умеренную плату может подменить свой номер телефона какими угодно цифрами, чтобы внушить жертве большее доверие.

Уверившись, что ей действительно звонят из правоохранительных органов, Марина согласилась сотрудничать. Лже-майор радостно поблагодарил девушку, сообщил ей, что все дальнейшие разговоры будут записаны, а также, что их кодовым словом для связи будет слово «Зайка». Едва сдерживая смех аферист положил трубку и передал «эстафету» другому своему «коллеге», который представился сотрудником Центрального банка.

Новый мошенник рассказал девушке, что для того, чтобы помешать террористу получить деньги с ее счета, ей самой необходимо оформить на себя кредит, который бы дублировал кредит мошенников. Деньги с этого кредита следует перевести на специальный безопасный счет. Аферисты даже заботливо вызвали к дому девушки такси, однако попросили ее саму заплатить за проезд, обещая после спецоперации все возместить. Авто отвезло Марину в ближайшее отделение банка, где девушка оформила на себя кредит.

Мошенники продолжали быть на связи с Мариной весь день и диктовали ей буквально каждый шаг. Аферисты подсказали, что в целях кредитования следует указать «Ремонт», а на вопрос сотрудников банка, не звонили ли ей из полиции или других структур - ответить четко «Нет».

«В тот день потерпевшая Марина В.* по одинаковой схеме посетила два банка, где оформила на себя кредиты на 950 000 рублей и 600 000 рублей. Все деньги девушка перевела на якобы безопасный счет, который ей продиктовали мошенники. Аферисты сообщили, что спецоперация прошла успешно и деньги Марины под надежной защитой. На этом они распрощались, пообещав через несколько дней прислать ей документы об аннулировании ее кредитов. Естественно этого не произошло. Девушка поняла, что ее обманули и обратилась за помощью в полицию. Общий ущерб от действий аферистов составил 1 550 000 рублей», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.