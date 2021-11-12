Мошенники украли 1 млн рублей со счета ребенка, больного онкологией

Как стало известно kp.ru, полиция возбудила уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража» в особо крупном размере. Преступникам грозит до 10 лет лишения свободы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Москвичка Елена Пашкевич, до сих пор до конца не осознает, что с ней и ее семье такое случилось. Когда два года назад полуторогодовалому сыну женщины поставили диагноз - лейкоз, казалось, что ничего хуже с ними уже не случится. Но на днях семья попала в абсолютно мерзкую ловушку мошенников. Ноябрьским вечером на мобильный телефон Елены позвонил мужчина, который вежливо представился сотрудником службы безопасности «Сбербанка».

Лена отложила в сторону градусник (в тот день четырехлетнему сыну стало хуже и температура поднялась до 40) и принялась внимательно слушать незваного банкира.

- Он сказал, что на мое имя кто-то берет кредит. Я сразу испугалась и сказала, что это не я. Тогда сотрудник «Сбербанка» сказал, что нужно срочно проверить все мои счета. О том, что у меня в банке «Хоум кредит» лежит миллион, а точнее 980 тысяч рублей на лечение больного лейкозом сына, я ему рассказала сама, - рассказала Елена Пашкевич в своих показаниях следователю.

Даже зная на что, семья копила деньги, преступник не остановился. На телефон Елены пришло два смс, информацию из которых она послушно продиктовала лже-банкиру. Мгновение и со счета пропали все сбережения. Вернуть деньги сейчас пытаются люди в форме.

Как стало известно kp.ru, полиция возбудила уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража» в особо крупном размере. Преступникам грозит до 10 лет лишения свободы. В самом банке ситуацию с пропажей денег никак не комментируют. Тем временем ход расследования под личный контроль взял Прокурор Москвы.

P.S. Днем в пятницу Елена сообщила журналистам, что банк пообещал вернуть женщине всю сумму.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

«Вернуть деньги можно, но сложно»

- Вернуть переведенные мошенникам по такой схеме деньги можно, но сложно, - рассказал KP.RU эксперт по информационной безопасности крупной российской компании. - Например, если банк вовремя заморозил подозрительную транзакцию, после обращения потерпевших и служебной проверки он может вернуть деньги. Но по практике, если жертва сама совершила перевод, сообщила мошенникам код в смс или CVV - это вина клиента банка. В таких случаях деньги, на моей памяти, возвращали считанным единицам. Например, банки могли идти навстречу, активно участвовать в расследовании и помогать вернуть потерянное избранным VIP-клиентам.

По словам нашего собеседника, второй путь более длинный, сложный и гарантий на успех нет никаких.

- Это через заявление в полицию, проведение проверки, возбуждение уголовного дела и суд, по итогам которого можно вчинить злодеям - если их реально найдут - гражданский иск на компенсацию ущерба. К сожалению, дела по телефонному мошенничеству очень-очень редко доходят до этого этапа. У полицейских таких эпизодов огромное множество, потерпевшие - со всех уголков страны. Жертвам мошенников крупно повезет, если прямо сейчас расследуют дело группы мошенников и собирают разные эпизоды в одно дело. Отследить, куда вывели деньги, сложно, потому что суммы выводятся сначала на подставной счет, а потом сразу распыляются на другие счета или номера мобильных телефонов. Настоящая служба безопасности банка никогда не будет вам звонить и просить сообщить какие-либо данные. Так что если услышали в трубке такое представление, сразу сбрасывайте звонок.