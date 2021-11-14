Детского омбудсмена просят защитить вундеркинда Алису Теплякову

Алиса выглядела измученной: бледная, темные круги под глазами, губы обкусаны, на лице ссадина

«Просим органы опеки проверить условия жизни, физическое и эмоциональное состояние детей Тепляковых. Насколько они соответствуют нормам проживания и воспитания несовершеннолетних детей. Так же повести проверку образовательного учреждения, выдающего детям Тепляковых дипломы об образовании государственного образца на предмет соответствия знаниям этих детей».

Лаконичная петиция на имя Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Марии Львовой-Беловой появилась на сhange.org – онлайн-платформе для публикации петиций. Фурора, правда, обращение пока не произвело: за неделю — немногим больше пятисот подписей. Но цифра потихоньку растет прямо на глазах. Видимо, срабатывает расшаривание по соцетям, к которому платформа призывает каждого, кто оставляет свой голос.

Об Алисе Тепляковой, 9-летней студентке МГУ, уже вся страна знает. И подавляющим большинством люди, которые следят за историей вундеркинда из многодетной семьи, жалеют девочку. Мол, родители слишком увлеклись ускоренным образованием и не заметили, как эта гонка стала напоминать жестокий эксперимент. Об этом говорят и авторы комментариев под петицией. Многие вспоминали последний выход на публику семьи Тепляковых в программе «Док-ток» в конце октября. Алиса, напомним, выглядела измученной: бледная, темные круги под глазами, губы обкусаны, на лице ссадина. Странное покашливание, похожее на вокализированные тики. А еще насторожила бурная реакция девочки на попытку папы ее пощекотать: «Не трогать! Ты меня сейчас сбил!»

Один из экспертов во время беседы попытался обратить внимание на бледность девочки. Мама Наталия парировала: «У Алисы первая группа…». Видимо, здоровья. Но ее перебили, и больше на самочувствие ребенка никто на передаче внимания не обращал.

Уже на следующий день Евгений Тепляков рассказывали в своем ЖЖ о том, что ценного вырезали из передачи. Комментаторы спрашивали про бледность Алисы. Ответ: «Не верьте хейтерам, нет никаких кругов под глазами. Есть первая группа здоровья, прекрасная физическая форма, ГТО хоть завтра сдать могут». По поводу крика дочери «Не трогать!» Евгений и вовсе прыскал сарказмом: мол, странно, что никто не закричал на всю студию «Ловите педофила!».

Родители Алисы

«Реакция 5-летнего ребенка»

А что может сказать о девочке врач?

- Оценивать здоровье на расстоянии не берусь. Вопрос в другом: насколько хорошо для ребенка отсутствие детства, - отметил известный педиатр, главврач семейной клиники Евгений Тимаков. - По поведению девочки видно, что есть определенная возрастная незрелость. Вот она сидит с серьезным видом, пытается говорить научным языком, а потом резко вскакивает и выражает восторг от того, что увидела на экране братика. Реакция 4-5-летнего ребенка. Нужна консультация психолога. В детстве должно быть детство: игрушки и сказки, а не перегруз учебой и научной информацией.

Ужель та самая Татьяна?

В ЖЖ Тепляковых о петиции ни слова. Это странно, ведь супруги посты выкладывают регулярно. Многим СМИ, и нам, в том числе, в личных комментариях отказано, потому что задаем «не те» вопросы, не готовы безусловно восторгаться успехами Алисы. Кто же подал петицию? На платформе указан автор – Татьяна Болотникова. Правда, все, что о ней сообщается, это то, что Татьяна из российского Бейска. Поисковик на запрос «Татьяна Болотникова Бейск» предложил танцовщицу и преподавателя танцев для детей. Но та Татьяна заверила, что петиций не писала.

Дойдет ли прошение до омбудсмена, неясно. Голосов пока мало, да и о самой платформе отзывы неоднозначные. Вот и комментаторы советуют писать сразу на сайт уполномоченного. Марию Львову-Белову история семьи Тепляковых наверняка не оставит равнодушной. Как минимум потому, что она сама - многодетная мама: у нее пятеро родных, четверо приемных и еще 13 под опекой.

Один из экспертов во время беседы попытался обратить внимание на бледность девочки

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА

«Физиологию не обманешь»

- Переживания педагогов и психологов, выступавших на передаче, небезосновательны. У девочки налицо эмоциональное и социальное расстройство. Она выглядит уставшей, эмоционально выгоревшей, социально закрытой, испуганной и растерянной. Постоянно смотрит в пол, зажимает губы, отвергает поддерживающие контакты родителя, теребит пальцы, не говоря уже о синяках под глазами и поникших плечах. Алиса остро и агрессивно реагирует на тактильные контакты отца, хотя в таком возрасте семья - главная для ребенка поддерживающая структура.

Слишком опережать события однозначно не стоит, потому что человек, его организм и физиология должны проходить стадии формирования, - говорит Анастасия Екушевская, психолог, академический директор онлайн-школы для детей и подростков Skysmart. - Если ускорен один из процессов (например, интеллектуальное развитие), то могут отставать другие, например, физиологические, на которые в этом возрасте необходимо было потратить больше сил и энергии. В целом, допустимо опережение, но на 2-3 года. Хочется вспомнить серию документальных фильмов Сергея Мирошниченко «Рожденные в СССР», где у детей брали интервью в разном возрасте – в 7, 14, 21, 28. Одна из героинь в 7 лет цитировала историков и философов, а когда в 14 лет у нее спросили: «Чего бы тебе больше всего хотелось?», девочка грустно вздохнув и потупив глаза, ответила: «Играть». Показательная иллюстрация того, что всему свое время. В первые десять лет жизни ребенок может выучить и освоить всю школьную программу, но все-таки должен пройти стадии физиологического формирования - отползать, отыграть, отбегать, отгулять. Это крайне важно.

Семья Тепляковых

И по поводу учебы в вузе в 9 лет. Поступить в университет хорошо подготовленный ребенок может, почему нет? Но система высшего образования рассчитана на зрелую личность, у которой есть определенный бэкграунд и социальный опыт (это еще называют «насмотренность»), опыт общения с разными людьми, умение коммуницировать и так далее. Тогда на этот бэкграунд накладываются теоретические и практические знания, и человек может их в дальнейшем использовать. У ребенка 8, 9, и 10 лет этого бэкграунда нет. Вторая сложность - обучение в вузе предполагает некоторую самостоятельность и умение отстаивать свою точку зрения, выступать на публике, научные интересы. Если разница в возрасте с основной группой 10 лет, сокурсники будут ее воспринимать как младшую сестру, нежели как собеседника на равных правах. При нарушении подобных коммуникаций могут быть негативные психологические последствия в дальнейшем, ей будет сложно общаться, сложно доказывать, потому что у нее будет ощущение, что ее не воспринимают.