Александр Серов в больнице мечтает о новогодних огоньках: «Опасность для жизни уже миновала»

Александр Серов надеется, что в декабре сможет выступать. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

67-летний Александр Серов второй месяц в больнице с коронавирусной пневмонией. COVID-19 спровоцировал обострение хронических заболеваний, поэтому лечение артиста затянулось. За это время появилось много домыслов о состоянии Серова. Его директор (как и большинство представителей артистов в подобных ситуациях) еженедельно сообщал только оптимистичные новости. Концерты у звезд расписаны надолго вперед, не хочется, чтобы люди сдавали билеты, поэтому директора артистов не расстраивают поклонников объективной информацией. Коллеги Александра Серова очень за него переживали и поделились новостями.

Серов был госпитализирован в начале октября с коронавирусной пневмонией. Сначала артиста положили в военный госпиталь, а позже перевезли в 52-ую московскую клиническую больницу. Состояние Александра Николаевича было тяжелым. Причин несколько. Друзья знают – затянул: «Он не сразу пошел в больницу». Серов не был привит от коронавируса. Его друг продюсер Игорь Крутой вакцинирован и убеждал Александра Николаевича сделать то же самое: «Ругался с ним, заставлял». Уговоры Игоря Яковлевича не подействовали: «Саня не привился. Упрямился, не хотел».

Обширное поражение легких (более 75%) спровоцировало у Александра Серова обострение хронических заболеваний. На фоне имеющихся предрасположенностей у артиста диагностировали сахарный диабет. Коллега Александра Николаевича рассказал kp.ru: «Действительно сразу несколько недель он был в состоянии «стабильно плохо». Но писали такое, что волосы дыбом – подключение к ЭКМО, к ИВЛ. Он был в реанимации длительное время, но на кислородной маске, а не на чем-то сложном. Еще в октябре его перевели в обычную палату».

Музыкант с дочерью Мишель. Родные всегда на связи. Отец волнуется за дочь — она ждет второго ребенка. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Игорь Крутой в инстаграме написал новости о друге: «При всем том, что Саня до сих пор находится в больнице, опасность для жизни уже миновала. И это самое главное для всех нас». Близкие вздохнули с облегчением. Есть надежда, что к концу следующей недели Александра Серова выпишут из больницы. Музыкант живет за городом, где у него будет возможность для прогулок на свежем воздухе без пристального внимания посторонних. Серов еще не вылечился, а уже рвется в бой. В декабре у артиста концерты в Москве и в Подмосковье, на которые сейчас открыты продажи билетов – свободных мест достаточно. Кроме того, Александр Николаевич планирует участвовать в записи новогодних эфирах телепередач. Серов любит вести активный образ жизни. Хочется надеяться, что к концертам он успеет восстановиться. Вот и перед заражением коронавирусом он активничал – выступал с концертами, участвовал в записи нескольких телепередач. Где именно он заразился COVID-19 музыкант не знает.