Все предложения чиновников, общественников и публичных людей о том, как наказать антиваксеров: Прививки нет – иди в тюрьму

Эпидобстановка в стране напряженная и над антиваксерами, тормозящими вакцинацию от коронавируса, сгущаются тучи. Фото: Shutterstock

Эпидобстановка в стране напряженная и над антиваксерами, тормозящими вакцинацию от коронавируса, сгущаются тучи. Взвешенного решения о том, как убедить противников вакцины, перестать мутить воду, на уровне государства пока не принято, но предложений за последние пару месяцев поднакопилось немало.

Самое свежее принадлежит губернатору ХМАО Наталье Комаровой. Точнее, это даже не предложение, а внедряемая инициатива. Чиновница объявила о создании в регионе специальных кибердружин. Молодые ребята, умеющие работать с системой «Поиск», по словам Натальи Владимировны, будут мониторить соцсети, выискивать там антиваксеров и сообщать о них в полицию – и пусть антипрививочники в органах доказывают, что «ничего не разжигали».

Ранее было «меморандум» от общественников, которые на портале «Российская общественная инициатива» призвали считать антипрививочников экстремистами. Временно. И распространение недостоверной информации о вакцинации включить в соответствующие «черные списки». Опять же, пока не уляжется. Того же мнения депутат Госдумы Рифат Шайхутдинов и вирусолог Петр Чумаков. Последний те так давно рекомендовал считать противников вакцинации террористами.

Не тратить государственные деньги на лечение антиваксеров предложил глава Общественной палаты Ленобласти Юрий Турусов. По его мнению, те, кто ставит палки в колеса прививочной компании, должны лечиться от коронавируса за свой счет. По максимуму. В прайс, считает Турусов, должны быть включены траты и на лекарства, которые будет получать попавший в больницу антипрививочник, и на ИВЛ, и на оплату труда врачей и на реанимацию.

Еще бескомпромиссней возникла идея у советника главы Крыма Олега Крючкова. В своем аккаунте в Фейсбуке он призвал антипрививочников не тратить медицинские ресурсы, не занимать больничные койки, а просто покончить с собой. И даже подсказал, как. За что, правда, был забанен соцсетью. Того же свойства резкое и наделавшее недавно шума высказывание главного врача Иркутской городской Иваново-Матренинской детской клинической больницы Владимира Новожилова. «Если вы не привились и заболели, ну тогда не звоните на скорую, помирайте дома», в сердцах посоветовал он в прямом ТВ-эфире. Потом, правда, объяснился, мол, его неправильно поняли.

Бывший челябинский вице-губернатор Николай Сандаков вышел с предложением, как минимум, штрафовать антиваксеров, а как максимум – сажать в тюрьму на 15 лет. Такой срок Сандаков взял не с потолка: челябинский политик убежден, что пропаганда, которую ведут противники прививочной кампании, можно приравнять к уголовной статье «Доведение до суицида».

Инициативный глава ЛДПР Владимир Жириновский воображаемый срок для антиваксеров немного скостил. Его предписание - до семи лет лишения свободы.

Ограничиться штрафами за отказ от вакцинации порекомендовал вирусолог Александр Лукашев. Озвученная экспертом сумма – 200 тысяч рублей. Именно во столько, уточнил Александр Николаевич, обходится лечение от COVID-19 одного больного.

А глава Минздрава Михаил Мурашко пошел дальше – напомнил, что для противодействия антиваксерам все средства хороши, вплоть до уголовного преследования. Зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина в беседе с журналистами ход мысли Мурашко поддержала, заявив, что иного выбора у властей сейчас нет.

Зато депутат Госдумы от Забайкалья Андрей Гурулев – сторонник не жестких, но просветительских мер. Он посоветовал организовать для ярых антипрививочников и сомневающихся экскурсии в «красные зоны»: пусть посмотрят, как там люди задыхаются и умирают.

Попытался «перенаправить потоки» недовольных и мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев, предложив антипрививочникам – если им, скажем, хочется устраивать пикеты, делать это прямо в реанимации, на глазах у ковидных больных. Заодно и правильных впечатлений наберутся.

Отдельные рекомендации касаются врачей-антипрививочников, а также людей публичных, формирующих общественное мнение. Так, эпидемиолог Михаил Фаворов посоветовал приравнять их к иноагентам и маркировать наклейками с надписью «собака лает, ветер носит».

Экс-главный санитарный врач России Геннадий Онищенко считает, что лучшим наказанием для медика-антиваксера будет лишение его диплома об образовании.