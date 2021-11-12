Вячеслав Моше Кантор получил высшую награду Австрии за борьбу с антисемитизмом, экстремизмом и сохранение памяти о Холокосте

Фото: Ouriel Morgensztern/Европейский еврейский конгресс

В научной работе собраны результаты изучения антисемитизма в религии, истории, общественных науках, политике и СМИ, а также предлагаются практические решения и рекомендации для представителей органов власти. Материал был подготовлен под патронатом председателя Национального совета Австрии Вольфганга Соботки, властей Вены и ЕЕК.

«Это самое крупное и исчерпывающее исследование проблемы антисемитизма, – заявил Вячеслав Моше Кантор, выступая на официальной презентации издания. – Что ещё более важно, в нём детально описаны основы единого и согласованного плана упреждающих действий для противодействия ему сегодня и в будущем».

Среди авторов этого издания – известные политики и религиозные деятели, в том числе координатор по борьбе с антисемитизмом Европейской комиссии Катарина фон Шнурбейн, бывший председатель Еврейского агентства для Израиля Натан Щаранский, апостольский администратор Латинского патриархата Иерусалима архиепископ Пьербаттиста Пиццабалла и председатель Конференции имамов Франции имам Хассен Шалгуми. В работе над его созданием приняли участие сто девятнадцать международных экспертов.

Исследование призвано предотвратить дальнейшее распространение ненависти к евреям, которое сейчас проявляется и в политике, и в общественной жизни.

«Спустя 83 года после Хрустальной ночи и 76 лет после окончания Катастрофы ненависть, дезинформация, теории заговора о евреях и еврейском государстве распространяются онлайн и отравляют сердца и умы активнее, чем когда бы то ни было», – заявил Вячеслав Моше Кантор.

«Мы видим очевидное стремление правительств бороться с ненавистью к евреям, но необходимы инструменты, позволяющие максимально эффективно справляться с этой проблемой. Именно такой инструмент мы представляем сегодня», - подчеркнул президент ЕЕК.

Также в рамках презентации состоялось торжественное награждение Большим золотым почётным знаком на ленте «За заслуги перед Австрийской Республикой». Так, Вольфганг Соботка вручил Вячеславу Моше Кантору высшую награду Австрии «за борьбу с антисемитизмом, расизмом, экстремизмом и нетерпимостью, и за огромный вклад в сохранение памяти о Катастрофе и возрождение еврейской жизни в Европе».

«Для меня честь получить эту награду Австрийской Республики, поскольку эта страна очень серьёзно относится к своей роли в борьбе с антисемитизмом. Австрия занимает лидерскую позицию во многих вопросах, в частности, обеспечивая приоритет в вакцинации от коронавируса выжившим в Холокосте и защищая еврейское будущее. Я по-прежнему хочу и всегда готов помогать Австрии в решении этих проблем», – отметил Вячеслав Моше Кантор.

Мероприятие прошло в 83-ю годовщину Хрустальной ночи (массового еврейского погрома на территории Германии, Австрии и Судет). На презентации также выступили председатель Национального совета Австрии Вольфганг Соботка, министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер, министр по вопросам Европейского союза и Конституции Каролине Эдтштадлер и вице-президент ЕЕК Ариэль Музыкант.