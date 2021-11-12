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12 ноября 2021 15:37

«Молча начал хватать и пыхтеть»: Звезда сериала «Чикатило» Алина Мещерякова впервые рассказала про нападение маньяка

Актриса из сериала «Чикатило» Алина Мещерякова подверглась нападению маньяка
Егор АРЕФЬЕВ
Егор АРЕФЬЕВ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Алина Мещерякова

Алина Мещерякова

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

12 ноября в сети появилось жуткое видео, на котором актриса Алина Мещерякова («Снег и пепел», «Чикатило») рыдает и признается, что только что подверглась нападению насильника. В наше циничное время некоторые не поверили в реалистичность события, связав ЧП со съемками второго сезона сериала «Чикатило», в котором Алина тоже снимается. Мол, если маньяк, то где полиция? В пресс-службе платформы ОККО, выпускающей проект, отказались всерьез комментировать это странное предположение, сославшись на отсутствие проблем с качественным продвижением контента. Тогда сайт kp.ru связался с актрисой и разузнала, что же случилось на самом деле и почему заявление в полицию до сих пор не подано.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Алина, когда все это случилось?

- Вчера ночью, около 23 часов. Было темно. Случилось это у моего дома — у той части, которая не освещается, там просто кусты. Торец дома. Фонари находятся у подъездов. Я просто шла спокойно, ковырялась в телефоне и звонила маме, но она не отвечала. Потом, словно из-под земли, появился мужчина, который напал на меня, начал хватать, пыхтеть, дернул пальто, полез целовать.

- Вы звали на помощь?

- Я начала визжать, кричать, спрашивать «Ты кто? Отстань от меня!». Возможность кричать была, но позвать на помощь вряд ли. Я вырвалась от него чудесным образом, побежала к подъезду и где-то там чуть дальше ехала машина. Видимо, поэтому он не побежал — увидел автомобиль. Так я смогла войти в свой подъезд.

- В ролике были слова «Ты чего трубку не берешь?». То есть он звонил вам до того?

- Нет, вы неправильно поняли. Эти слова я говорила маме, когда чуть позже, придя в себя и успокоившись, записала для нее видеосообщение. Нападавший мне ни разу не звонил, с подобными людьми я ни разу не общалась.

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Как вы относитесь к мистической связи артистов и их ролей? Например, связи вашей работы в «Чикатило» и реального маньяка.

- Никак не отношусь к мистике, поэтому никак не связываю вчерашнее происшествие с сериалом «Чикатило».

- Некоторые телеграмм-каналы сочли этот жуткий случай циничным пиаром сериала «Чикатило». Что бы вы могли им ответить?

- Я не того уровня звезда (у актрисы чуть более 900 подписчиков в инстаграме — Авт.), чтобы заниматься таким пиаром проекта. Так что подтвердить их предположения не могу.

- Почему вы не хотите написать заявление о произошедшем?

- Не хочу писать заявление только потому что нет желания тратить на это [расследование, снятие показаний и прочие действия] много времени. Человек был в маске, смысл на маску заявлять в полицию? Как можно его узнать?

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Но ведь это могло бы уберечь многих женщин от этого человека. Он же сейчас на свободе.

- Думаю, что огласка этого происшествия напомнит всем, что надо внимательнее смотреть по сторонам. А еще лучше, чтобы поздно вечером женщин встречали или они возвращались домой на такси.

- Вам страшно?

- Мне и страшно, и не страшно. Я все еще нахожусь в прострации, пытаюсь понять, что происходит. Много звонков поступает, мне непривычно находиться под таким давлением внимания. Так что до сих пор пока еще толком ничего не понимаю.

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