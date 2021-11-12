«Молча начал хватать и пыхтеть»: Звезда сериала «Чикатило» Алина Мещерякова впервые рассказала про нападение маньяка

Алина Мещерякова Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

12 ноября в сети появилось жуткое видео, на котором актриса Алина Мещерякова («Снег и пепел», «Чикатило») рыдает и признается, что только что подверглась нападению насильника. В наше циничное время некоторые не поверили в реалистичность события, связав ЧП со съемками второго сезона сериала «Чикатило», в котором Алина тоже снимается. Мол, если маньяк, то где полиция? В пресс-службе платформы ОККО, выпускающей проект, отказались всерьез комментировать это странное предположение, сославшись на отсутствие проблем с качественным продвижением контента. Тогда сайт kp.ru связался с актрисой и разузнала, что же случилось на самом деле и почему заявление в полицию до сих пор не подано.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Алина, когда все это случилось?

- Вчера ночью, около 23 часов. Было темно. Случилось это у моего дома — у той части, которая не освещается, там просто кусты. Торец дома. Фонари находятся у подъездов. Я просто шла спокойно, ковырялась в телефоне и звонила маме, но она не отвечала. Потом, словно из-под земли, появился мужчина, который напал на меня, начал хватать, пыхтеть, дернул пальто, полез целовать.

- Вы звали на помощь?

- Я начала визжать, кричать, спрашивать «Ты кто? Отстань от меня!». Возможность кричать была, но позвать на помощь вряд ли. Я вырвалась от него чудесным образом, побежала к подъезду и где-то там чуть дальше ехала машина. Видимо, поэтому он не побежал — увидел автомобиль. Так я смогла войти в свой подъезд.

- В ролике были слова «Ты чего трубку не берешь?». То есть он звонил вам до того?

- Нет, вы неправильно поняли. Эти слова я говорила маме, когда чуть позже, придя в себя и успокоившись, записала для нее видеосообщение. Нападавший мне ни разу не звонил, с подобными людьми я ни разу не общалась.

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Как вы относитесь к мистической связи артистов и их ролей? Например, связи вашей работы в «Чикатило» и реального маньяка.

- Никак не отношусь к мистике, поэтому никак не связываю вчерашнее происшествие с сериалом «Чикатило».

- Некоторые телеграмм-каналы сочли этот жуткий случай циничным пиаром сериала «Чикатило». Что бы вы могли им ответить?

- Я не того уровня звезда (у актрисы чуть более 900 подписчиков в инстаграме — Авт.), чтобы заниматься таким пиаром проекта. Так что подтвердить их предположения не могу.

- Почему вы не хотите написать заявление о произошедшем?

- Не хочу писать заявление только потому что нет желания тратить на это [расследование, снятие показаний и прочие действия] много времени. Человек был в маске, смысл на маску заявлять в полицию? Как можно его узнать?

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Но ведь это могло бы уберечь многих женщин от этого человека. Он же сейчас на свободе.

- Думаю, что огласка этого происшествия напомнит всем, что надо внимательнее смотреть по сторонам. А еще лучше, чтобы поздно вечером женщин встречали или они возвращались домой на такси.

- Вам страшно?

- Мне и страшно, и не страшно. Я все еще нахожусь в прострации, пытаюсь понять, что происходит. Много звонков поступает, мне непривычно находиться под таким давлением внимания. Так что до сих пор пока еще толком ничего не понимаю.