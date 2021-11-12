Россияне назвали топ-10 профессий, где роботы быстрее всего заменят людей

Среди профессий, где искусственный интеллект быстрее всего начнет заменять человека, россияне называют программистов Фото: Shutterstock

Стаканчик сваренного автоматом кофе нам уже подает робот, машины собирает другая машина, доставщики вовсю тестируют дроны, а хирургические операции, того гляди, скоро начнет проводить искусственный разум. Далеки ли мы от воплощения в реальность фантастических миров, описанных Стругацкими, Булычевым, Лукьяненко?

Почти половина жителей страны уверены в том, что роботы и машины уже приходят на место людей в некоторых профессиях. Треть считает, что пока рано об этом говорить. Лишь каждый четвертый россиянин думает, что бездушная железяка не заменит человека никогда. К таким выводам пришли аналитики Работа.ру, опросив более 5 тыс. совершеннолетних жителей всех регионов страны.

Среди профессий, где искусственный интеллект быстрее всего начнет заменять человека, россияне называют программистов (что звучит по-своему иронично), бухгалтеров и рабочие профессии. Одними из последних сдадутся искусственному интеллекту журналистика, юриспруденция, а также сфера общепита, уверены респонденты (подробнее см. КОНКРЕТНО).

Директор института стратегического анализа компании «Финансовые и бухгалтерские консультанты» Игорь Николаев считает, что российская действительность пока далека от внедрения последних цифровых технологий. Представление людей о роботизации, зачастую складывается благодаря лучшим мировым примерам. Это китайские, японские, американские фабрики, репортажи о работе которых иногда попадают на телевидение и в интернет.

- Именно эти примеры формируют мнение, что роботы наступают, - говорит Николаев. - Это, конечно, преувеличено, должно пройти время чтобы роботизация, о которой говорят несколько десятков лет, действительно заменила человека. Однако технический прогресс не остановить. Но в чем я уверен, людям всегда найдется, чем заниматься. В крайнем случае, все будем делать роботов. И во время глобальной роботизации найдется работа для представителей многих профессий. Развитие искусственного интеллекта само по себе становится силой притяжения человеческих ресурсов.

Игорь Николаев, к слову, поставил под сомнения результаты соцопроса. По его мнению, именно сфера обслуживания, те же оицианты в ресторанах, могут быть заменены одними из первых. Роботизуируются в первую очередь простые функции, не требующие больших интеллектуальных усилий.

- Но то, что искусственный интеллект будет в первую очередь заменять человеческий в сфере IT, для меня очень сомнительно. Это сфера, которая требует самых мощных мыслительных усилий, на которые способен далеко не каждый человек, не говоря уже об алгоритмах, - заключил директор института стратегического анализа компании «Финансовые и бухгалтерские консультанты».

КОНКРЕТНО

Как вы считаете, сможет ли искусственный интеллект заменить труд людей в некоторых профессиях?

Да, это уже происходит — 45%

Да, но пока рано об этом говорить — 30%

Нет, человека не заменить машиной — 25%

В каких отраслях, на ваш взгляд, быстрее произойдет внедрение искусственного интеллекта? (Множественный выбор)

1. IT, телеком — 59%

2. Банки, финансы, инвестиции — 34%

3. Производство и промышленность — 33%

4. Бухгалтерия — 27%

5. Маркетинг, реклама, PR — 25%

6. Транспорт и логистика — 23%

7. Охрана — 20%

8. Образование — 13%

9. Ритейл — 10%

10. Дизайн, творчество — 9%

По данным Работа.ру.