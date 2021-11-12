Голикова заявила, что сертификат о вакцинации должен стать вторым паспортом

Медработник выдает сертификат о вакцинации от COVID-19. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сертификаты о прививках должны приобрести для граждан столь же важное значение, как и паспорта. Об этом в пятницу заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Ее слова приводит оперштаб.

- Нам нужно достичь коллективного иммунитета к COVID-19 в короткие сроки, чтобы не затягивать развитие пандемии в нашей стране. Сертификат прививки от коронавируса должен стать таким же важным документом в жизни наших граждан, как паспорт, - заявила Голикова.

Она также отметила, что ее очень радуют новости о рекордах суточной вакцинации в регионах. По данным оперштаба на 12 ноября в России сделано более 63,1 млн. уколов первым компонентом вакцины от коронавируса, полный курс вакцинации провели почти 58 млн раз, уровень коллективного иммунитета составляет 49%. Тем временем для борьбы с вирусом необходимо достижение коллективного иммунитета на уровне 80% от числа взрослого населения, включая прошедших вакцинацию и переболевших.

Вице-премьер РФ, глава оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ.Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

Голикова также сообщила, что ситуация с коронавирусом за последнюю неделю ухудшилась в пяти регионах. Это Амурская, Иркутская, Новосибирская, Рязанская, Томская области.

В то же время в республиках Тыва и Калмыкия заболеваемость на 100 тысяч населения за неделю несколько снизилась, отметила Голикова.