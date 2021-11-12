40-летняя Пэрис Хилтон впервые вышла замуж

40-летняя светская львица сыграла пышную свадьбу со своим бойфрендом, бизнесменом Картером Реумом. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«Вечная невеста» Пэрис Хилтон наконец-то вышла замуж: 40-летняя светская львица сыграла пышную свадьбу со своим бойфрендом, бизнесменом Картером Реумом. Торжество прошло в роскошном поместье покойного дедушки невесты Бэррона Хилтона в Бель-Эйр. На бракосочетание молодожены пригласили множество гостей, среди которых были голливудские звезды Эмма Робертс и Эшли Бенсон, а также певица Биби Рекса.

Свадебное платье Пэрис заказала у известного модного дома Oscar de la Renta. Длинный наряд из белого кружева она дополнила фатой. Для гостей на открытом воздухе соорудили деревянный танцпол, двор поместья украсили цветочными композициями в форме инициалов жениха и невесты.

В Инстаграме Пэрис поделилась первым свадебным фото. На снимке она скромно прикрывает лицо фатой, демонстрируя массивное обручальное кольцо с бриллиантами. Судя по подписи к фото, Хилтон вышла замуж в «красивую дату» - 11 ноября (11.11).

- Моя вечность начинается сегодня, - романтично сообщила новобрачная.

В Инстаграме Пэрис поделилась первым свадебным фото. Фото: Инстаграм.

Пэрис и Картер вместе два года, хотя знакомы уже более десяти лет. Картер – ровесник Пэрис, ему 40 лет, вместе с братом он основал компанию VEEV Spirits, которая входит в топ-500 самых быстрорастущих частных компаний Inc. в США. Компания занимается производством алкогольной продукции. О помолвке Пэрис Хилтон стало известно в феврале этого года. 17 февраля блондинка отмечала 40-летний юбилей и по этому поводу объявила в Инстаграме об обручении.

В прошлом у Пэрис было немало романов. Она встречалась с бывшим мужем Памелы Андерсон профессиональным игроком Риком Саломоном, певцом Ником Картером, лидером музыкальной группы «Good Charlotte» Бенджи Мэдденом (позже он женился на Кэмерон Диас), греческим миллиардером Ставросом Ниахросом (ныне - мужем экс-супруги Романа Абрамовича Дарьи Жуковой). Хилтон трижды объявляла о помолвке: в 2002 году – с манекенщиком Джейсоном Шо, в 2005-м - с греческим наследником Перисом Латсисом, в 2018 году – с актером Крисом Зилкой И только четвертая попытка – с Картером Реумом – увенчалась успехом.

Пэрис и Картер вместе два года, хотя знакомы уже более десяти лет. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Недавно в СМИ появились сообщения о том, что знаменитая блондинка ждет первенца. Правда, новость оказалась преждевременной. Пэрис опровергла информацию и сообщила, что пока не беременна.

- Я не беременна. Пока нет. Подожду, пока не сыграем свадьбу, - сообщила она в своем подкасте This is Paris.

Наследница знаменитой фамилии уверяет, что уже привыкла к слухам о своей беременности - они возникают постоянно, и она ждет не дождется того времени, когда эта новость окажется правдой. В прошлом Пэрис пережила четыре выкидыша. Это был очень болезненный опыт, но она решила не прекращать попытки стать матерью. Пэрис собирается воспользоваться процедурой ЭКО. Сделать искусственное оплодотворение звезде посоветовала ее подруга Ким Кардашьян – мама четверых детей, двоих из которых родили суррогатные матери.

К слову, Пэрис уже знает, как назовет своих будущих детей. Если у нее родится дочка, она даст девочке имя Лондон (видимо, по аналогии с собственным именем Пэрис - Париж). Имя для мальчика тоже должно повторять название города или страны.

- Это секрет, не хочу, чтобы кто-нибудь украл мою идею, - сообщила она.