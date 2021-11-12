Более 90 экспонентов представят проекты на выставке «Транспорт России»

XV Международная Выставка «Транспорт России» пройдет в Гостином дворе с 16 по 18 ноября в рамках «Транспортной недели». Экспозиция разместится на площади 3900 кв.м, где свои достижения и наработки представят более 90 экспонентов.

Выставка призвана демонстрировать все лучшее, что есть в транспортном комплексе России, и определить пути дальнейшего развития отрасли. Экспозиция традиционно будет масштабной, а ее главной точкой притяжения, как и в прошлом году, станет Шоурум нацпроектов. Среди ключевых участников Выставки: ОАО «РЖД», Государственная компания «Автодор», Аэропорты регионов, ФГУП «Росморпорт», АО «ГТЛК», АО «Совкомфлот», АО «Глонасс» и др. Значимые инфраструктурные проекты также продемонстрируют Республики Башкортостан и Татарстан, Пермский край и другие регионы России.

Посетителей ждут новейшие разработки и премьеры в области транспорта. Например, ОАО «РЖД» представит макет перспективного некупейного вагона АО «ТМХ» – вагон с планировкой по типу «Ёлочка», а ФГКУ «Росгранстрой» – макет автомобильного пункта пропуска через государственную границу России «Кани-Курган» (Амурская область).

ФГУП «Росморпорт» покажет макеты инновационного двухтопливного ледокола (проект 23620 мощностью 12-14 МВт), макет железнодорожного парома на СПГ «Маршал Рокоссовский» и проект по внедрению безэкипажного судовождения. Более того, ФГУП «Росморпорт» продемонстрирует макет парусного учебного судна «Мир», которое отправится в следующем году в кругосветное плавание.

Традиционный участник Выставки АО ГЛОНАСС представит систему вызова экстренных оперативных служб для мотоциклистов. СВЭОС включает в себя сервис мониторинга местоположения, сервис информирования о воздействии на мотоцикл, сервис визуализации положения мотоцикла в пространстве, сервис уведомления о ЭС и ДТП. Ознакомиться с работой СВЭОС можно будет на модели культового итальянского мотоцикла MV Agusta Turismo Veloce.

В экспозиции стенда ГК «Новосибирскавтодор» отражены основные инфраструктурные проекты, в реализации которых принимала участие Группа компаний, достижения в области проектирования строительства и эксплуатации инфраструктурных объектов с высоким качеством и перспективы развития. В том числе посетителям будет доступна информация о реализации текущих проектов в Сибирском Федеральном округе: строительстве Восточного обхода города Новосибирска и участка автомобильной дороги Р-255 «Сибирь» в Кемеровской области, реконструкции аэропортового комплекса Толмачево.

В числе экспонентов также РОСДОРНИИ – ведущее научное учреждение и Общеотраслевой Центр Компетенций по новым материалам и технологиям для строительства, ремонта и содержания автодорог. На стенде РОСДОРНИИ можно увидеть такие разработки, как Циклос, Эскандор, СКДФ, РННТ, Автоматизированная система мониторинга.