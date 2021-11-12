Российский десант высадился между Литвой и Польшей

Сегодня десантники России и Белоруссии провели совместное десантирование на полигоне «Гожский» в Гродненской области в рамках проверки сил реагирования Союзного государства. Фото: www.mil.by

Сегодня десантники России и Белоруссии провели совместное десантирование на полигоне «Гожский» в Гродненской области в рамках проверки сил реагирования Союзного государства. Об предстоящих учениях белорусское Минобороны предупредило европейских коллег. Чтобы не пугались: от Гожского полигона "Гожский" до границы с Литвой — 10 км, до польской — 20 км.

Во время десантирования с самолетов Ил-76 двое российских военнослужащих погибли. Сильный ветер столкнул и спутал парашюты офицера и бойца срочной службы. Сразу после высадки на полигоне тактический десант выполнил "условный захват и удержание плацдарма, поиск и уничтожение вражеских диверсионно-разведывательных групп и незаконных вооруженных формирований".

Военнослужащие России и Беларуси, чтобы избежать возможные провокации, взяли под контроль ситуацию в районе, где сосредотачиваются нелегальные мигранты. После отработки поставленных задач тактический десант вернется в пункты постоянной дислокации.

В Белоруссии отметили, что учения решено было провести "в связи с наращиванием военной деятельности вблизи границы республики".

Вчера, российские стратегические ракетоносцы Ту-160 ВКС России отработали имитацию бомбометания на белорусском авиационном полигоне "Ружанский".

Напомним, 8 ноября многочисленная группа беженцев из стран Востока и Африки направилась к границе Белоруссии с Польшей. Сотни мигрантов продолжают оставаться в палаточном лагере рассчитывая прорваться через польскую территорию в Германию.