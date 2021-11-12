Скульптуры Николая Гоголя и Михаила Булгакова появились в центре Москвы

Необычный памятник Михаилу Булгакову появился в столице. Фото: Иван МАКЕЕВ

12 ноября на территории усадьбы Васильчиковых на Большой Никитской во дворе Музея военной формы установили арт-объекты – скульптуры Николая Гоголя и Михаила Булгакова. Ещё в усадьбе открыли книжный клуб «Достоевский».

На церемонии присутствовал председатель Российского Военно-исторического общества Владимир Мединский. Под патронажем РВИО и прошло это событие. Почему именно здесь поселили двух великих русских сатириков, отлитых в бронзе? Один восседает на лавке, другой «залез» на балкон.

В усадьбе Васильчиковых открыли памятник Гоголю. Фото: Иван МАКЕЕВ

Николай Гоголь и Михаил Булгаков неоднократно бывали в усадьбе князей Васильчиковых. Сейчас здесь находится Музей военной формы.

Бронзовый Булгаков восседает на высоте балкона. Фото: Иван МАКЕЕВ

- Раньше на территории музея были четыре именные лавочки, которые стояли возле старинного дуба, которому почти 250 лет. На лавочках поместили таблички в память о гостях усадьбы, которые любили сидеть под дубом. Так у нас появились «лавочка Гоголя», «лавочка Айвазовского», «лавочка Тютчева». Затем родилась идея установить фигуру Николая Гоголя, который в молодости работал гувернером у детей Васильчиковы и вполне мог сидеть на такой лавочке. А фигура Михаила Афанасьевича Булгакова «приветствует гостей» музея, расположившись на балконе рядом с огромным котом, – рассказала Елена Синицина, директор Музея военной формы.

Еще одним подарком для посетителей усадьбы станет книжный клуб «Достоевский», который славится огромным выбором книг по отечественной и зарубежной истории.

В усадьбе Васильчиковых открылся книжный клуб «Достоевский». Фото: Иван МАКЕЕВ

Кстати, по соседству: на Никитском бульваре, во дворе бывшей усадьбы графа Александра Толстого "сидит" бронзовый Гоголь – знаменитая работа скульптора Николая Андреева. Этот памятник был установлен в 1909 году к 100-летию со дня рождения писателя.

«Бронзовое изваяние Гоголя в сидячем положении» сперва было установлено рядом с Пречистенским бульваром. Но спустя полвека переехало на Никитский в усадьбу графа Толстого, где Николай Васильевич провел последние четыре года жизни. Переехал, потому что грустный Гоголь не нравился не только обывателям, но, по легенде, не понравилась скульптура Иосифу Сталину. И памятник решили перенести, а на его месте на Пречистенском бульваре появился жизнеутверждающий Гоголь работы скульптора Николая Томского. И сложилась забавная ситуация: "грустного" и "весёлого" Гоголя разделяют всего 350 метров. Теперь примерно на таком же расстоянии от скульптуры Томского появился еще один Гоголь, сидящий на лавочке. Как примерно говорил поэт Маяковский: больше Гоголей, хороших и разных.

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