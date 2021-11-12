В аварии, в которую попала машина миллиардера Рыбакова, разбилась китайская ваза за 50 тысяч долларов

Днем 12 ноября на дублере Ленинградского проспекта в Москве в районе дома №40 столкнулись четыре машины. Фото: АГН "Москва"

Днем 12 ноября в Москве на Ленинградском проспекте столкнулись четыре иномарки. Две из них принадлежат известным людям — это российский миллиардер Игорь Рыбаков и пиар-менеджер российских футболистов Елена Болотова. В аварии никто не пострадал. Но как выяснилось позже, ущерб в результате ДТП может исчисляться миллионами рублей. И дело даже не в помятых авто.

— В машине Игоря Рыбакова (в момент аварии бизнесмена внутри не было, он вышел за пять минут до столкновения — прим.авт.) водитель вез фарфоровую вазу эпохи династии китайского императора Кан-Си — это 17-18 век. Ее стоимость около 50 000 долларов. Ваза разбилась, — сообщил kp.ru пиар-директор Рыбакова Глеб Климентьев.

По актуальному курсу валют стоимость вазы 3,65 млн рублей. Она не была застрахована. По словам представителя, антиквариат бизнесмен отправил, чтобы сделать подарок.

— Возможно, будет подаваться иск в отношении виновника ДТП, — добавил Глеб Климентьев.

На месте работают оперативные службы города. Фото: Дептранс Москвы

Сейчас Госавтоинспекция Москвы устанавливает обстоятельства аварии. По словам водителя Рыбакова, Opel Astra подрезал BMW X4, которым владеет рекламщица Елена Болотова — за рулем был ее супруг. После этого началась цепная реакция: BMW врезался в Opel, вторая машина отлетела в соседний ряд и зацепила внедорожник KIA, а тот врезался в багажник «Майбаха» Рыбакова.

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