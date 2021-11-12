Плов, халат и Тамерлан: Путешествие в страну мигрантов Узбекистан

Корреспондент kp.ru Дина Карпицкая поделилась впечатлениями от поездки по древним городам Узбекистана. Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

Узбекистан у россиян ассоциируется с гастарбайтерами и фруктами. Совсем не с древними городами и культурой. А зря. Корреспондент kp.ru Дина Карпицкая решила проехать по этим городам. Ведь еще 5 лет назад о таком даже мечтать было нельзя.

Справка «КП»

Закрытой страной Средней Азии Узбекистан стал при прошлом президенте Исламе Каримове. На границе тут залезали даже в фотоаппараты и смартфоны и тщательно изучали что там вы нащелкали. «Не снимайте в Узбекистане», предупреждали европейские путеводители. Потому что «достал камеру, тут же подойдет сотрудник, отведет в участок, будет проверять».

Селить иностранцев могли только в спецотели. Их было мало и стоили они дорого. Само собой, за каждым приехавшим был строгий учет. Сим-карты иностранцам не продавали. И даже если удавалось где-то найти Wi-Fi, то социальные сети все равно были заблокированы. Проблемы были и с обменом валют (конвертация - вне закона), и оплатой банковскими картами.

С той поры в стране многое поменялось. Новые власти всеми силами наращивают турпоток, ведь это прибыльная сфера. И путешественники из России, Европы, Америки, Азии - потянулись на родину Тамерлана.

Даже просто махнуть на выходные в Самарканд и Бухару — погулять и поесть лучшего ва мире плова — уже бесценно. Особенно сейчас, в коронавирусные времена - Узбекистан пускают россиян без визы. На границе надо лишь предъявить ПЦР-тест на коронавирус.

ПОЕЗДА

Железные дороги в Узбекистане развиты прекрасно. Их строительство в Средней Азии начали русские еще при царе. Продолжили при СССР. И сейчас не останавливаются. Первый скоростной поезд в Средней Азии - «Афросиаб» (вроде нашего «Сапсана») - впервые был запущен именно в Узбекистане. И сейчас домчать от Ташкента до Самарканда раз плюнуть — 2 часа и ты на месте. Билет на «Афросиаб» стоит 1000 рублей на наши деньги. Мне мест в нем не хватило, тогда я купила билет в СВ вагон обычного пассажирского поезда. Идет он всего на час дольше и стоит - 2400 рублей.

Скоростные поезда связали Ташкент с Самаркандом и Бухарой. Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

Перрон не отличается от наших, российских. Поезд - тоже. Зато внутри вагона - восточный колорит. На стенах портреты мужчин в чалмах. Двери - с резьбой и хрустальными ручками. Покрывала - с бахромой. Проводница, такая же как наши, только лицо восточное, предложила чай. В таких же подстаканниках, но не с двуглавым орлом, а с узбекскими узорами. Под стук колес даже не осознаешь, где ты - в российской глубинке или в Средней Азии.

САМАРКАНД — СВАДЕБНЫЙ

Пока ехала на такси от вокзала до отеля, никакой старины не увидела. Советский урбанизм. Мои глаза отказывались верить, что я в древней столице империи Тимуридов, главном городе Шелкового пути, на «перекрестке культур» (как обозначили Самарканд в ЮНЕСКО, внося его в список мирового наследия) а не где-нибудь в Туле. На часах было 23:00, но все было уже закрыто. Город спал. А где же старина? Я от расстройства вызвала такси и попросила водителя отвезти меня к гробнице Тамерлана и на знаменитую площадь Регистан. В детстве у меня была юбилейная монета с этой достопримечательности. И мне жутко не терпелось увидеть площадь вживую.

Ура, все на месте! Восточная ночь, звезды, размером с блюдце, голубые купола. Правда, все это перемежалось с хрущевскими пятиэтажками и кое-где оставшимися царскими зданиями. Такая эклектика.

- Да, наш город сильно перестроили. Старины теперь мало, - ворчал таксист.

Масштабы строек в Узбекистане меня впечатлили еще в Ташкенте. Но и здесь, в Самарканде в ночной тьме, слышались стуки отбойных молотков. Строят дома, дороги, мосты.

- Погуляйте по центру, дойдите до города мертвых Шахи-Зинда (мавзолеи древней знати). Кстати, у нас там не только гробница Тамерлана, но и Каримова, первого президента. Не знали? Полюбуйтесь.

Сонный сотрудник отеля выдал мне вместо ужина лепешку, чай и вызвал на утром гида, чтобы я не болталась не пойми с кем. Ровно в 10:00 мой провожатый Турсунмурад ждал меня на огромном черном внедорожнике Chevrolet. «Ничего себе», - только и подумала я. И это всего за 30 баксов?

Турсун (можно и без «мурад» - сказал он мне) оказался выпускником исторического факультета Самаркандского университета. Моим ровесником, но при этом отцом 4 детей и дедом 1 внука.

Площадь Регистан в Самарканде, здесь всегда очень много свадеб. Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

- Меня родители женили в 15, - рассказал он. - Жене моей было тогда 16.

Да уж, пока я с рюкзачком по миру бегаю, люди вон уже внуков нянчат. Не удивительно, что в Узбекистане такой всплеск рождаемости. Еще 10 лет назад в стране было 20 миллионов человек, а сейчас уже 33!

И свадьбы! Просто круглосуточные. Дневной Регистан был белый от невест. И это в будний день! Что же здесь в выходные? Узбекские невесты в килограммах кружев и агрессивном макияже смотрелись эффектно. Женихи подъезжали на Майбахах. Узбекская свадьба — это такое, ради чего жених несколько лет убирает снег в Москве или Питере. Гуляют не то что с размахом, а грандиозно. Одних гостей от 500 до 1000 человек.

- У меня тоже два Майбаха есть, - вдруг заявляет мой гид. - Купил под сдачу в аренду на свадьбы.

- Ничего себе, вы бизнесмен?! И богатый!

- Да, и не обязательно уезжать на заработки. Мы живем в городе-музее, сюда туристы сами с деньгами едут. У кого мозги есть, заработает.

Турсун гидом оказался так себе. Наверное, в институте был троечником.

- Майолика, мозаика, надписи из Корана присутствуют, - вот самая частая его фраза.

Я и сама знала, что это мозаика и майолика. И то, что внешний вид Регистана, да и всего исторического Самарканда сохранился до наших дней — большая заслуга советских реставраторов. До них тут были фактически руины, окруженные мазанками. А сейчас - потрясающая красота. Давно не помню, чтобы я столько фотографировала.

Мавзолей Тамерлана. Самарканд. Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

Внутри старинных медресе (духовных училищ) теперь музеи, в каждой келье - магазинчик-мастерская. Здорово придумано, кстати. От этих торговцев я узнала гораздо больше, чем от гида. Ох, сколько бы всего я могла тут накупить, если бы не дальше ехать. А у меня из багажа один рюкзак. А тут и все эти расписные тарелки, и чапаны (восточные халаты). Причем в этом тут же ходят.

Старинное медресе (религиозное учебное заведение). В настоящее время - это магазин-фабрика ковров ручной работы. Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

На улицах старички в тюбетейках и цветастых чапанах, женщины в платках. Будто Василий Верещагин, автор знаменитой «Туркестанской серии» картин, только вчера уехал из этих краев.

А в одном из таких магазинчиков мне довелось примерить настоящую паранджу. Накидка на лицо из конского волоса. И цветной халат.

- Узбекская паранджа — это паспорт женщин! Цвет халата показывал возраст. Зеленый, значит около 40. Орнамент на отделке — место жительства. Если рукава сзади сшиты, значит женщина замужем. Количество кисточек — сколько детей, - объясняет мне восточные премудрости продавец-Алена. Причем сама она — в обтягивающих джинсах и на высоченных шпильках, почти стриптизерских, топик с декольте.

В Самарканде корреспонденту Дине Карпицкой довелось примерить настоящую узбекскую паранджу из конского волоса. Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

- А вы специально так одеваетесь? Для контраста?

- Нет, это мой обычный образ. Фирменный стиль, - смеется Алена.

Выяснилось, что Алена - русская. Но родилась и выросла в Самарканде.

- И никуда уезжать не собираюсь. Мне тут прекрасно живется. Муж у меня таджик, двое мальчиков у нас. И хотя муж и религиозный, я одеваюсь я как хочу. А паранжу тут носили долго, вплоть до 1970-х. Узбекские женщины свято верили, что откроешь лицо - навлечешь проклятье на всю семью.

ТИМУР — КОТОРЫЙ ВЕЗДЕ

Лик великого Тамерлана, или Амира Тимура, как его называют в Узбекистане, смотрел на меня в Самарканде на каждом углу. Его посмертный портрет, появившийся благодаря советскому антропологу Герасимову, был везде. В сувенирных лавках, на плакатах и портретах.

Древний мавзолей в Самарканде. Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

Гробница Тамерлана — это отдельная история. Пожалуй, только ради нее стоит ехать в Узбекистан. Шедевр зодчества. Вы в курсе же, что именно эта усыпальница стала прообразом великого Тадж-Махала в Индии. Его ведь потомки Тамерлана Тимуриды и строили во времена своего правления Северной Индией.

Самарканд. Гробницы. Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

О его походах до сих пор слагают легенды - Монголия, Туркестан, Персия, Хорезм, Закавказье, Османская империя, Золотая Орда и Индия – все эти земли сдавались ему и становились частью его империи. А Самраканд был столицей. Умер Тамерлан в военном походе на границе с Китаем.

До сих пор нет точного объяснения, почему Тимура не закопали в землю. Ведь по мусульманским обычаям - чем быстрее тело покойного сольется с землей, тем лучше. А тут - каменный гроб. По самой экзотической версии Тимур был пришельцем из других цивилизаций. И распорядился похоронить его так, чтобы в будущем потомки смогли изучить его ДНК. Но при этом:

- Вскрывать гробницу Тамерлана, значит выпустить духа войны, - рассказывает художник (он же торговец и гид) в магазинчике при мавзолее. - Первый раз это сделал в 1747 году шах Надир. В тот же день Иран был разрушен землетрясением и надгробие вернули обратно. Второй раз вскрыли гробницу советские ученые в 1941-м. Причем 21 июня! И что случилось на следующий день? Война!

Гробница Тамерлана в Самарканде. Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

Череп Тамерлана был передан антропологу Герасимову, человеку изобретшему способ восстанавливать облик по останкам. Но когда ученый показал Сталину лицо Тамерлана, тот усомнился. Тогда антрополог восстановил лицо тюремщика, охранявшего Сталина, когда тот еще был революционером и сидел в грузинской тюрьме. После этого у вождя никаких сомнений не осталось.

Тамерлан сейчас в Узбекистане большом почете. То, что этот человек был велик, вообще спорить бесполезно. Все что он сделал и что построил до сих пор кормит Узбекистан. Его именем называют проспекты, ставят памятники по всей стране, часто на месте, где стояли коммунистические статуи. Ни до, ни после у Узбекистана не было таких вождей. Хотя…

Мавзолей Тамерлана. Самарканд. Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

ГРОБНИЦА КАРИМОВА

Есть в Самарканде еще одна знаменитая гробница. Это усыпальница Ислама Каримова. Она скромнее Тамерлановской, но тоже впечатляет. Стоит прямо рядом с храмом Хазрат-Хызыр, внесенным с список наследия ЮНЕСКО. И по соседству с древними мавзолеями предшественников и потомков Тимуридов. Так вот скромно, да.

Здание высотой 8 метров полностью из белого оникса. В стены инкрустированы драгоценные камни и позолота. И надпись на двух языках (узбеком и английском): «Это священное место - вечное пристанище Первого Президента Узбекистана, великого деятеля, дорогого и любимого сына узбекского народа - Ислама Абдуганиевича Каримова».

Когда я пришла к гробнице Каримова у ее входа толпились люди. Стояли, о чем то думали, потом шли в храм.

А я села в поезд до Бухары.

1,5 часа — и я на месте!

БУХАРА: «КАТЯ, ПРЕДСТАВЬ, ЧЕЛОВЕК ИЗ ЭТОГО ГОРОДА ДЕЛАЕТ ТЕБЕ РЕМОНТ В ХИМКАХ!»

Такую фразу я написала сестре, когда сидела обалдевшая у знаменитого бухарского минарета XI века со смешным названием Калян. Он был ярко освещен каким-то золотым светом и казался нереальным. Потрясающим. Вокруг Каляна спал старый, восточный город. С узкими проходами между домами, лаем собак, звездным небом. Где я? В XXI веке или в сказке Алладина?

Памятник Ходже Насреддину в Бухаре. Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

Этому городу больше 2500 тысяч лет. И это очень чувствуется, знаете. Он не такой «вылизанный», как Самарканд. Куда более сохранный. Я про старую часть Бухары, которая целиком внесена в список наследия ЮНЕСКО. Здесь сохранилось много жилых улиц, где нет ни одного окна наружу. Дома как бы наизнанку — все окна во двор. Наружу выходят лишь двери.

- Медресе Мир-Араб, - показывает мне гид Малика, мы встретились с ней уже утром. - Построена в ХVI веке. Это одно из немногих религиозных учебных заведений, которое работало в советские годы. Один из ее выпускников, кстати, Кадыров-старший.

Бухара. Ковры ручной работы, один из самых популярных сувениров у путешественников по Узбекистану. Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

Я не стала рассказывать Малике, что накануне ночью чуть не вломилась в это мужское царство. Задняя дверь была открыта и решила зайти, посмотреть...

Так мы и гуляли с Маликой: «Посмотрите налево — XII век, направо XI век...». Старинные лавки, ковры, сабли. Бегающие с мячиками дети, старики на топчанах чайхан — все настоящее, хоть и кажется нереальным.

Минарет Калян в Бухаре. Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

- Кстати, я была гидом у вашего министра обороны Шойгу, - рассказывает Малька. - Ему очень у нас в Бухаре понравилось.

Мне тоже понравилось.

- До ковида у нас тут не протолкнуться было. И русских и иностранцев очень много приезжало. А сейчас - пустота.

Честно, уезжать не хотелось. Но меня ждала ночь в поезде и самый фотогеничный город Узбекистана — Хива.

ХИВА — ДРЕВНЯЯ

Я вроде ехала на юг, а утром на перроне Хивы было холодно. Дул ветер, который из пустыни Кызылкум. Здесь совсем другой колорит. Таксист, узнав что я из Москвы, довез до старого города бесплатно: «Я под Рязанью много лет жил, мне русские всегда помогали».

Если решитесь повторить мой маршрут, то именно в такой последовательности. Ощущения будут только нарастать. После Хивы, где чудом все сохранилось нетронутым (не только минареты, но и уклад жизни) уже не впечатлит ни Бухара, ни Самарканд. Это просто портал в прошлое, в древний Восток. Гарем хана, где все как было когда-то, только 40 наложниц куда-то делись. Крошечные медресе, которые теперь мастерские. Старинные колодцы и магазинчики. Пузатый, недостроенный минарет, весь покрытый мозаикой цвета неба.

Рассвет в Хиве. Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

Город-крепость — крошечный. Но при этом можно, заблудившись, бесконечно гулять по его лабиринтам. Хива — единственное место во всей Средней Азии, сохранившееся как город-музей.

Древняя Хива. Недостроенный минарет Кальта-Минар. По задумке он должен был быть 76 метров в высоту. Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

При этом рано утром я улетела в Ташкент из современного аэропорта в Ургенче, областном центре в 30 километрах от Хивы. Дорога лежала мимо деревень и хлопковых полей. Женщины собирали руками колючий, белый пух.

Где я? Точно в XXI веке?

ТАШКЕНТ — ТЕПЛЫЙ

Да простят меня жители Ташкента, что я обошла стороной их город. Древний - больше 2200 лет. Очень зеленый и самый теплый. В Хиве я куталась в шарфы, а в Ташкенте гуляла в футболке.

Город очень такой советский. Столицей он стал уже при русских. И заново отстроен после землятресения в 1966 году. Естественно, по лучшим советским образцам. Тогда же многие строители, ехавшие сюда со всего СССР, так и остались в этом чудесном городе.

От того дух здесь еще тот, как в советском детстве. Есть и постройки царских времен из желтого кирпича, на каждом выбита буква N. (Николай II). А метро какое! По красоте посоревнуется с московским.

А еще шикарный театр Навои. Построили его вместо «пьяного» базара, где русские офицеры проводили свободное время. Думаю, понятно чем они занимались. Вот и решили с пьянством бороться культурой. Строил архитектор Щусев. Кстати, в советские годы в Ташкенте была демократия.

- У нас тут такие спектакли давали, которые нигде в СССР цензуру бы не прошли, - рассказывает мне человек из творческой среды Тимур. - Премьера знаменитой Захаровской рок-оперы «Юнона и Авось» в Ташкенте была. В Москве не разрешили.

И сейчас главный театр Ташкента дружит с российскими коллегами. Гастролируют друг у друга. И билеты в Ташкенте - просто за копейки.

За 700 рублей я сходила на оперу!

А потом - на рынок, знаменитый Чорсу, за сувенирами - расписные чайники, сухофрукты. Халаты!!! Кажется, цветастые узоры на них вообще не повторяются. Цены приятные. Только вот где их теперь носить в холодной Москве? Щеголяю дома.

В ОШХОНУ — ДО ПОЛУДНЯ

Если хотите поесть настоящий узбекский плов, торопитесь. Можно так загуляться, что все пропустите. Да! К 14:00 вы плова уже не найдете, весь будет съеден. Я и сама чуть не пропустила этот вкуснейший аттракцион, когда гуляла по Самарканду. Спасибо мой гид Турсун отвез меня в местную ошхону (дом плова). Которая больше похожа на обычную столовую, но в ней яблоку негде было упасть от посетителей. Причем все местные. Чаны пустели стремительно, на глазах.

- 500 литров плова каждый день у меня тут съедают, - хвастался ошпаз (мастер плова), он же владелец ошхоны. - У меня мясо свое, с фермы. Морковка с луком свои, с фермы. Рис местный.

Боже, что это был за плов. А порции. Мне как гостье из братской Москвы выделили особое место в зале и принесли полный ляган (тарелку) этого объедения. И всего за 300 рублей. Думаю, с местных берут и меньше.

И хотя бухарцы и самаркандцы постоянно спорят, где плов правильнее и вкуснее, я свой выбор сделала.

ДЕНЬГИ

Очень не советую ехать в Узбекистан с наличными рублями. Менять их на местные деньги - сумы не выгодно. В банках курс 1 рубль к 100 сумам. А официальный - 1 к 140. Грабеж, я считаю. Поэтому махнула деньги на рынке у валютчика, а не в банке. Разница ощутимая.

Банкоматы есть везде. Карточки принимают в отелях и ресторанах.

ЦЕНЫ

Выходные в Узбекистане обойдутся плюс/минус в 40.000 рублей на человека. Львиная доля уйдет на авиабилеты - если повезет, туда-обратно можно уложиться в 15 - 20 тысяч. Что, кстати, и тормозит тут туризм.

А внутри страны - уже все недорого. Отели от 1000. Еда - копейки. Такси и поезда - доступные.