Бывшая жена Павла Прилучного получает 100 тысяч рублей в день

Агата Муцениеце. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Агата Муцениеце после развода с Павлом Прилучным работает на износ. Актриса не только активно снимается, но и развивает свой блог. На днях она рассказала о своих доходах.

Агата Муцениеце рассказала Иде Галич, что ее актерская ставка составляет 100 тысяч рублей в день. При этом, по словам актрисы, она зарабатывает на рекламе в блоге больше, чем в кино.

"Реклама стоит дороже в разы. Но я так люблю кино, что если бы мне пришлось выбирать или решать, я бы выбрала кино. Это даже не обсуждается. Я фанат. Для меня киномир это все. Для меня когда нет кино, накрывает депрессия", - поведала бывшая жена Павла Прилучного в эфире шоу "Есть вопросики".

Муцениеце призналась, что не будет встречаться с мужчиной, у которого доход ниже, чем у нее. "Я думаю, это было бы тяжело. Хотя, сейчас такие мужики пошли... Мне было бы неудобно за моего мужчину, что он зарабатывает меньше меня", - заявила Агата.

Она отметила, что ей не жалко потратить деньги на своего молодого человека, но ее бы это очень сильно заботило. Актриса добавила, что готова приютить очень перспективного мужчину. "Я думаю, это тяжело бы было. Хотя сейчас такие мужики пошли, что им было бы не тяжело, наоборот, прикольно - «упакованная девка». Мне бы было всегда неудобно за моего мужчину, что он зарабатывает меньше. Меня бы это парило. Мне не жалко потратить на него деньги, но меня бы это парило", - резюмировала знаменитость.