Вика Цыганова показала лицо после пластической операции

Вика Цыганова до и после пластики. Фото: Михаил Фролов, YouTube Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вика Цыганова призналась, что сделала пластическую операцию, чтобы вернуть себе былую молодость и привлекательность. Она не скрывает, что прибегла к услугами хирурга ради мужа Вадима Цыганова.

Вика Цыганова рассказала, что ей, как певице, важно выглядеть хорошо. Кроме того, особым стимулом для исполнительницы шансона является ее супруг Валим Цыганов. Они вместе более 30 лет.

"Для меня это важно в профессии. А еще у меня красивый супруг. Вадим - мужчина сильный, темпераментный. Он поэт, нужно его вдохновлять, чтобы он налево голову не поворачивал. Муж у меня хороший котик", - поделилась вокалистка.

Она отметила, что детально обсуждала с супругом, что и как собирается изменить в своем лице. "Мы все обсуждали. Ему понравился результат. Сделала только то, что необходимо. Я очень боюсь уколов, я их вообще не терплю, поэтому решила радикальным образом все исправить", - цитирует ее Вокруг ТВ.

Помимо всего прочего, Вика старается тщательно следить за фигурой. Артистка не приемлет диет, так что у нее есть свои способы. "Стараюсь сало есть - полезная вещь на самом деле. Баня у нас постоянно, всегда гуляю по утрам или по вечерам. Полтора-два часа хожу на свежем воздухе в быстром темпе, плаваю. Ускоряю метаболизм", - отметила 58-летняя певица.