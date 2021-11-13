Ученые обнаружили самые первые виды динозавров - они жили 214 миллионов лет назад

Двуногий динозавр Исси Саанек. Журнала Diversity/mdpi.com

Двуногий динозавр Исси Саанек (что переводится как «Холодная кость») жил около 214 миллионов лет назад в поздний триасовый период на территории современной Гренландии.

Именно в это время суперконтинент Пангея (объединявший когда-то практически всю сушу Земли) распался, и начал формироваться Атлантический океан.

- Тогда на Земле как раз происходили серьёзные климатические изменения, которые позволили первым динозаврам попасть в Европу и за ее пределы, - объясняет профессор Ларс Клемменсен из Копенгагенского университета. Именно он с коллегами из Португалии, Дании и Германии обнаружил ценнейшую находку.

Это было травоядное животное среднего размера с длинной шеей. Сегодня оно считается предшественником самых крупных наземных животных, когда-либо существовавших на земле.

Взрослые особи динозавров Исси Саанек, согласно оценкам учёных, достигали длины от 3 до 10 метров. Точнее сказать сложно, так как пока палеонтологи заполучили в своё распоряжение только два относительно целых и сочленённых черепа этих древних животных, причем остатки черепов были изрядно смяты в ходе геологических процессов.

Тем не менее, команде удалось провести микро-компьютерную томографию костей, которая позволила исследователям создать цифровые 3D-модели внутренних структур и костей.

- Анатомия двух черепов уникальна во многих отношениях, например, по форме и пропорциям костей. Эти образцы, безусловно, принадлежат новому виду, - говорит руководитель исследования Виктор Беккари, он также проводил анализ находки в Лиссабонском университете NOVA.

По его словам, эти два черепа принадлежат подростку и почти взрослой особи.Помимо размера, различия в структуре костей незначительны и касаются только пропорций.

Новый гренландский динозавр отличается от всех других завроподоморфов, обнаруженных до сих пор, однако имеет сходство с динозаврами, обнаруженными немногим ранее в Бразилии, такими как Macrocollumи Unaysaurus. Вместе с платеозаврамииз Германии они образуют группу платозавридов: относительно небольших двуногих, в размерах не превышающих 10 метров.

Новые находки являются первым доказательством существования особого вида гренландских динозавров, который не только пополняют разнообразие динозавров позднего триаса (235-201 миллион лет назад), но также позволяют нам лучше понять пути эволюции и временную шкалу этих динозавров.

Как только научная работа по исследованию найденных черепов будет завершена, окаменелости будут переданы в Музей естественной истории Дании.