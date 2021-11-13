Расцвел после смерти жены: Прохор Шаляпин радикально сменил имидж

Прохор Шаляпин решил сменить имидж после смерти жены. Фото: личный архив.

Прохор Шаляпин два месяца назад похоронил любимую жену Татьяну Дэвис. Вдовец искренне скорбел, посвящал покойной песни и давал концерты в ее честь. Но теперь, похоже, Прохор пришел в себя и решил жить дальше. Артист собрался начать жизнь с чистого листа – и отправился в парикмахерскую. Там шатена Шаляпина изменили до неузнаваемости, превратив в ослепительного блондина. В Инстаграме Прохор поделился результатами своего преображения.

На фото одетый в белый костюм и шелковую рубашку артист мало чем напоминает себя прежнего. В подписи к фото певец сравнил себя с цветущей сакурой, процитировав японского мыслителя Сакуму Шозана.

- Только незрелый человек беспокоится о том, что скажут о нем или как его назовут. Неважно, как называть сакуру, - как ее ни назови, она всё равно цветет божественно, - написал Шаляпин.

Напомним, о романе Прохора с состоятельной владелицей адвокатских контор из Канады стало известно в январе прошлого года. Шаляпин и Татьяна Дэвис отправились вместе в круиз по Карибскому морю. Судя по всему, за роскошную поездку платила именно Татьяна. Пара два года поддерживала отношения, пока не решила пожениться. Причем их бракосочетание стало неожиданностью даже для близких друзей.

Прохор радикально изменился, став блондином. Фото: Инстаграм.

31 июля Дэвис и Шаляпин сыграли роскошную свадьбу в Лас-Вегасе. Медовый месяц молодожены собирались провести в Мексике. Но их планам не суждено было сбыться. Во время бракосочетания Татьяна заразилась коронавирусом. Спустя неделю ее госпитализировали в тяжелом состоянии. Месяц супруга Шаляпина провела в коме на аппаратах ИВЛ и скончалась в сентябре этого года, не приходя в сознание.

Овдовевший Прохор Шаляпин заявил, что не собирается претендовать на наследство своей жены. Однако кое-что на память о покойной супруге Прохору все-таки достанется. Татьяна Дэвис успела инвестировать деньги в четыре квартиры в Москве. Дорогая столичная недвижимость была куплена еще до официальной регистрации брака. Однако оформлена она на имя Шаляпина, поскольку Татьяна была гражданкой Канады. Теперь, когда Дэвис не стало, Прохор намерен оставить эти квартиры себе. В юридическом плане это даже не наследство, а просто собственность Шаляпина, на которую после смерти Дэвис уже никто не будет претендовать.

- Покупалось на мое имя, да. Потому что она гражданка Канады. Я плачу за них коммунальные платежи — около 60 тысяч рублей в месяц за четыре объекта, - сообщил исполнитель каналу НТВ.

Разумно было бы сдать эти квартиры в аренду, однако пока Прохор не может этого сделать. Недвижимость нуждается в дорогом ремонте, на который у певца, по его словам, просто нет денег.

-Я не могу их сдать пока, потому что у меня нет денег на ремонт. Я абсолютно бедный человек, у меня ничего особо нету, я живу в рабоче-крестьянском, заводском районе на окраине Москвы, - объясняет Шаляпин.

Многие считают артиста альфонсом, ведь в спутницы жизни он обычно выбирает женщин постарше. Каждые новые отношения исполнителя бурно обсуждаются, при этом многие не верят в искренность его чувств. На все упреки Прохор неизменно отвечает, что сам зарабатывает на жизнь, и спонсорство состоятельных дам не считает основным источником своего дохода.

Со всеми подругами у 37-летнего музыканта была значительная разница в возрасте. Впервые он женился в 18 лет на женщине гораздо старше себя. Второй женой певца стала бизнес-леди Лариса Копенкина: она была старше Прохора почти на 30 лет. Супруги развелись в 2015 году. Затем Шаляпин встречался с вдовой Армена Джигарханяна Виталиной Цымбалюк-Романовской – она была старше исполнителя на пять лет. Последней любовью Прохора стала канадская юристка Татьяна Дэвис. 47-летняя супруга артиста умерла от коронавируса всего через месяц после свадьбы.