В США выставили на продажу город и его жителей

Форт Вингейт в 1870-х годах. Фото: National Archives (NARA)

В штате Нью-Мексико на продажу выставлен городок Форт Вингейт, рядом с которым находится старая военная база.

Сам город оказался заброшен еще в начале прошлого столетия, но люди живут в нем и по сей день.

Потенциальный покупатель за сумму в $11 миллионов может приобрести земельный участок площадью порядка 650 квадратных метров, на которых расположены автозаправка, кафе и почтовое отделение. А также большая парковка, на которой стоит около 80 домов на колесах, в которых живут люди.

Прежний владелец этой территории провел здесь всю свою жизнь, являясь для местного населения одновременно мэром, начальником полиции и домовладельцем. Однако его родственники не желают принимать эстафету по управлению недвижимостью и готовы от нее избавиться. Правда, за немалые деньги.

– Если новый владелец решит, что им больше не нужны обитатели или жильцы, у него есть выбор. Но в идеале мы ищем кого-то, кто захочет взять на себя управление бизнесом и арендой, – приводит The New York Post слова Марка Прайса, торгового представителя, занимающегося продажей города.

По заявлению Прайса, в его компанию уже обратились киностудии с предложением выкупить территорию и превратить ее в большую съемочную площадку под открытым небом, сохранив имеющиеся постройки, а также дома на колесах.