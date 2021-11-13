В Киеве начали осознавать реальный статус Украины в "цивилизованном" мире

Ответственные лица плачем заливаются по поводу возможного "энергетического террора" со стороны Москвы. Фото: REUTERS

Украина восьмой год "воюет" с Россией. Во всяком случае, по версии Киева. "Война" эта столь жестока, что проходит, по представлениям чиновников незалежной, в основном в форме культурной российской экспансии и в сфере энергетики. Россия, правда, на "войну" снова не пришла, но такая мелочь Киев не смущает. В столице Украины ответственные лица плачем заливаются от собственных пугалок по поводу возможного (!) и уже реального "энергетического террора", организованного Москвой.

- В случае необходимости, если в дальнейшем будет продолжаться сложная ситуация в энергетической сфере в стране, а мы не исключаем использования Российской Федерацией энергетического терроризма по отношению к нашей стране, то в таком случае будут приняты соответствующие решения очень быстро и жестко в интересах нашей страны, - заявил по итогам заседания СНБО Украины глава этой структуры заслуженный ветеринар-юрист Алексей Данилов.

Уже боимся. Что же это за такие решительные шаги и жесткие меры припас глава СНБО для Москвы? Неужели веерные отключения электричества в украинских городах и селах (в Незалежной уже график составили таковых)? Или подрыв местных ЛЭП наподобие тех, что практиковали украинские националисты на переходах в Крым? Данилов не стал расшифровывать и гордо удалился, оставив созванных на брифинг журналистов в совершеннейшем смятении.

А вот замминистра энергетики Украины уже уверен, что такие действия против Незалежной коварная Россия уже развязала. Как он считает, Россия «воюет» в энергетике с Украиной, постоянно уменьшая объемы транзита газа по ГТСУ, не пропуская эшелоны с углем из Казахстана. Казахстан, правда, весь свободный уголек направляет в Китай, скупающий его сейчас по всему миру. А Россия была бы не прочь получить назад локомотивы и вагоны, декоммунизированные и украинизированные Незалежной ввиду абсолютной изношенности своего парка железнодорожного транспорта. Но, по украинской логике, что с возу упало, то пропало, даже если это совершенно чужой воз. Одним словом, если подходить к ситуации с позиций логики, то это сама Украина развязала те действия, которые объявила войной, а сейчас, изнемогая от нанесенных себе своими же руками увечий и поражений, стала обвинять во всем Россию.

При этом, иногда трезвея головой при взгляде на окружающее, отдельные украинские чиновники начинают отдавать себе отчет в том, что союзники в этой войне у Киева очень ненадежные, которые ни в грош не ставят саму Незалежную.

Это вот, кстати, наконец-то понял бывший министр иностранных дел Украины Павло Климкин.

- Вообще настроения на сегодня в Евросоюзе – не воевать с Путиным на фоне того, что он энергетическую удавку сделал, а как-то договариваться. На фоне последних разговоров – Меркель только дважды с Путиным разговаривала каждый день, – у кого-то есть сомнение, что немцы с россиянами о чем-то договорились? – задал он риторический вопрос в эфире телеканала "1+1" и поинтересовался. - Простой вопрос – а где мы после того, как нас реально пытаются «нагнуть» на «Северном потоке», в этих договоренностях?

Читай, что "нагнуть" Украину совместно пытаются Германия и Россия. А вот нету вас там, Павло Климкин. Звался бы Павел, как до майдана, может, и нашлось бы Украине место в этих раскладах. А Павло никому не интересен. Тем более, что в той же Германии, пусть и достаточно поздно, но поняли настоящую цель потуг Украины, в чем не побоялись признаться публично.

- Кто бы мог подумать! Заявка Киева на участие в сертификации «Северного потока – 2» имеет ясную цель – не допустить запуск трубопровода, - заявил глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст и пояснил, что если это не вмешательство Украины "во внутренние дела ЕС страны Евросоюза ФРГ, на что "Нафтогаз" не имеет права", то он не знает, что тогда можно назвать таким вмешательством.

Болезненно коррекцию позиции Германии в отношениях с Украиной воспринял и украинский посол в Германии Андрей Мельник, который уже несколько раз пытался учить немцев, как они должны себя вести и что думать. Предложение одного из немецких экспертов временно разместить беженцев, атакующих сейчас белорусско-польскую границу, Мельник назвал новым "немецким колониализмом".

- Что больше всего возмутило, даже шокировало украинскую общественность в этой нелепой инициативе, так это то, что наше правительство даже не спрашивали, с ним даже не консультировались. Это признак отсутствия уважения, как говорят некоторые - высокомерия по отношению к Украине, - гордо отреагировал он на высказанное мнение в эфире немецкого радио Deutschlandfunk и не смог на этом остановиться. – В этом предложении есть определенные нотки немецкого колониализма, которые хорошо знакомы украинцам с темных времен войны на уничтожение (так он назвал Великую Отечественную – прим. авт.).

- В то время наша страна считалась "жизненным пространством", и сегодня, похоже, некоторые политики рассматривают нас не как равноправных партнеров, а как территорию по соседству, в некотором роде свалку для мигрантов, чтобы они ни в коем случае не попадали в ЕС. И тут мы видим четкие двойные стандарты, - "прозрел" Мельник, осознав, как в реальности воспринимают Украину в Европе.

Непонятным осталось лишь, о какой стране он говорил, неужели о Советском Союзе, поскольку никакого отдельного государства Украина тогда не существовало. А без понимания этого любые прозрения носят лишь характер временного прояснения сознания, отягощенного истериками, шантажом и угрозами. Поскольку искажение реальной истории не позволяет решить ни одной стратегической проблемы в настоящем и будущем. Что оставляет самой Украине, пока она существует единственный реальный статус – половичка в сенях у входа в Евросоюз.