Как с нуля раскрутить аккаунт в TikTok и завлечь аудиторию: итоги четвертого воркшопа для НКО

Если вы думаете, что в TikTok не заходит социальный контент, то вы ошибаетесь Фото: Андрей МИНАЕВ

Почему одно видео, загруженное неизвестным пользователем в TikTok в одно мгновение попадает в рекомендации и собирает миллионы просмотров, а другое порой смотрят не более десяти человек? Вопрос сложный, но на него можно получить ответ. Секретами «захвата» TikTok поделились Татьяна Бондарева, шеф-редактор программы «ЗаДело» на канале ОТР и Мила Кучумова, event-продюсер, владелица агентства по организации мероприятий и автор курса по видеосъемке и монтажу. Они рассказали некоммерческим организациям как воспользоваться возможностями платформы, чтобы рассказать всем о своих добрых делах.

Четвертый воркшоп для НКО прошел в пресс-центре Медиагруппы «Комсомольская правда» в рамках программы Образовательного форума «Социальные медиа — 2021» и был посвящен темам: «Как с нуля раскрутить TikTok» и «Секреты вовлечения аудитории». Проект реализуется в рамках гранта мэра Москвы.

Видео первых трех воркшопов доступны на сайте проекта www.социальные-медиа.москва и в его соцсетях ВКонтакте и Фейсбук.

Зачем НКО нужен TikTok?

Программа «ЗаДело» на телеканале ОТР посвящена людям в какой-то беде и тем, кто им помогает. Ее героями часто становятся подопечные НКО, но в TikTok такие истории увидишь не часто. Между тем, это отличная площадка, где можно рассказывать о своих добрых делах на большую аудиторию.

Даже у самой программы «ЗаДело» есть TikTok. Ему меньше года, но уже 30 тысяч подписчиков, а на многих роликах по миллиону просмотров.

Татьяна Бондарева, шеф-редактор программы «ЗаДело» на канале ОТР и Мила Кучумова, event-продюсер, владелица агентства по организации мероприятий и автор курса по видеосъемке и монтажу Фото: Андрей МИНАЕВ

— В чем крутой TikTok? Это реальный выход из мыльного пузыря. Потому что в других социальных сетях тебя видят только те, кто на тебя подписан. А в TikTok ты постишь какое-то свое видео, он выдает его в специальной фокус-группе, и тебя смотрят не только твои подписчики. Поэтому шанс получить себе новую аудиторию и просмотры – очень большой, — говорит Татьяна Бондарева.

Она привела примеры организации , которые ведут TikTok и довольно успешно. Это Гринпис, фонд «Второе дыхание», приют «Дружок», «Волонтер», фонд «Жизнь».

— Еще есть потрясающий аккаунт – Валерик. У него где-то 500 тысяч подписчиков, и он просто постит видео с собачками: выходит онлайн, очень круто рассказывает о своих животных и собирает деньги на свой приют, — рассказывает Татьяна. — Это удивительно, что не нужно заказывать продакшн-компании, что, действительно, каждый человек, который работает в фонде, может «генерить» этот контент сам. В чем тут особенность? Это не просто собаки, у него есть очень личное отношение, он просто вытягивает на своей харизме. Очень важно, видимо, быть таким артистом.

И если вы думаете, что в TikTok не заходит социальный контент, то ошибаетесь. Например, у «ПНИ номер 9» — 124 тысячи подписчиков, они постят видео о своих подопечных. У девочки с ВИЧ — 49 тысяч подписчиков.

Что снимать и показывать НКО в TikTok?

В благотворительном фонде есть подопечные, есть эксперты – психологи, юристы и другие. У каждого какая-то своя сфера. Важно понять, что полезного можно донести. Например, если фонд связан с усыновлением, то можно объяснить зрителям - нужно ли ребенку рассказывать, что он усыновленный. Если это центр помощи женщинам, пострадавшим от насилия, то как распознать абьюзера.

Татьяна советует, в том числе, идти за своим интересом, ориентироваться на него. Личное отношение очень важно.

— Например, Виталий Тюленев, это подопечный фонда «Даунсайд Ап». Папа, весь такой в наколках, он отжимается на снегу, у него ребенок с синдромом Дауна, он ушел с ним в декрет. Если человек работает в пиаре, у него есть такой папа. Проходит какой-то праздник, мероприятие или просто занятие. Просто подойти: «Привет, Виталий. Как у вас дела? Вы еще в декрете? Как ваш ребеночек?» И заголовок – «Телохранитель ушел в декрет. У его малыша синдром Дауна».

Еще очень важны заголовки. Если постить видео без них – оно не залетит в "реки". Нужна какая-то обязательная интрига, интересные судьбы.

Почему бы некоммерческим организациям не воспользоваться его возможностями, чтобы рассказать всем о свои добрых делах? Фото: Андрей МИНАЕВ

Какие ролики «заходят»?

На первый взгляд может показаться, что «заходят» все видео, но это не так. Все равно есть какая-то завязка. В частности, заголовок.

- Здесь нет времени на завязку, зацепить пользователей должен заголовок. Ваш ролик должен быть самодостаточным, должна быть какая-то кульминация, какой-то нерв, должна быть какая-то проблема, — отмечает Татьяна. — Как ни странно, в TikTok хорошо заходит «говорящая голова». Титры включаются и человек что-то рассказывает.

Это может быть эксперт, эпизод из какой-то передачи, прямой эфир. Преимущество прямого эфира в TikTok по сравнению, например, с Инстаграм, в том, что вас будут показывать не только друзьям, а даже тем, кто на вас не подписан.

Чаще всего заходят очень короткие ролики. Хотя сейчас есть техническая возможность заливать ролики до 3 минут и даже до 5. Но короткие обычно быстрее взлетают.

Также важно сопровождать ролик субтитрами, человек смотрит, цепляется за них глазом, это удерживает его внимание. Титры можно делать автоматически с помощью приложений.

Как монтировать ролики для TikTok?

О правила и секретах монтажа на воркшопе рассказала Мила Кучумова:

— Очень часто мы просто боимся снимать, боимся монтировать, думая, что это трудно. Это не так. Есть несколько программ для монтажа, одни из самых популярных и удобных — InShot, VN. У них у всех суть одна. Когда вы поймете принцип монтажа, вы сможете монтировать в абсолютно любой программе, какую бы вы ни открыли. Вы снимаете видео – единое или кусочками, загружаете в приложение. Выбираете нужные вам файлы, появляется линия, которая двигается, выбирая нужный кусочек, вы можете с ним работать: обрезать, удалять и так далее.

Также приложения позволяют накладывать музыку, делать ее тише и громче, добавлять простые спецэффекты и многое другое. Пробуйте, тестируйте, смотрите, что получается. И если на начальном этапе у вас на монтаж простого ролика может уходит полдня, а то и больше, то потом вы легко сможете создавать их за несколько минут.

На заметку

Пять простых советов новичкам в TikTok

- Не стоит «реанимировать» старый аккаунт. Лучше заведите новый — TikTok поддерживает новых авторов.

- Не создавайте аккаунт прежде чем у вас не появится контент, которым вы сможете регулярно наполнять страничку.

- Важно не менять тематику аккаунта. TikTok мыслит алгоритмами, ему нужно время, чтобы понять вашу аудитория.

- Если залили видео с ошибкой, загружайте новый вариант немного отличный от предыдущего, иначе TikTok воспринимает его как плагиат.

- TikTok не приветствует открытый сбор денег. Лучше рассказывать про своих подопечных, о том, что им нужна помощь, но не делать акцент именно на пожертвованиях.

Проект "Открытые НКО" реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.