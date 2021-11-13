Израиль сотрясла череда секс-скандалов

Скандалы, о которых идет речь, произошли в Израиле довольно давно. Фото: EAST NEWS

В Израиле сразу против нескольких известных личностей выдвинуты обвинения в изнасиловании. Причем все они, по словам жертв, произошли довольно давно.

Так, полиция Израиля возбудила уголовное дело в отношении бывшего члена муниципального совета Тель-Авива Итая Пинкаса. Причиной стала 41-летнего мужчины жалоба на изнасилование, которое произошло в 2016 году, сообщает newsru.

При этом написавший заявление признался, что с Пинкасом его связывали многолетние отношения, которые прервались именно после изнасилования.

Предполагаемой жертве насилия было предложено пройти проверку на полиграфе – прибор показал, что мужчина говорит правду. Сам Пинкас, к которому журналисты обратились за комментариями, заявил, что никогда не применял силу в интимных отношениях.

– Если кто-то чувствует себя обиженным, я искренне сожалею, но я не хотел никому причинить зла и не нарушал закон, – приводят они заявление бывшего члена муниципалитета.

Еще одним подозреваемым в изнасиловании стал известный детский писатель Хаим Вальдер. Его обвинили сразу три женщины, причем две из них утверждают, что на момент изнасилования, произошедшего более 20 лет назад, были несовершеннолетними, а одна и вовсе не достигла 14-летнего возраста, сообщает Haaretz.

По словам адвокатов Вальдера, их клиент, написавший более 50 книг, всю жизнь боролся с несправедливостью в отношении детей.

– В результате появились элементы, поставившие перед собой цель причинить ему вред, и у нас есть свидетельства некоторых глупых попыток опорочить нашего клиента, – заявили юристы.

Третий громкий скандал разгорелся после публикации свидетельств мужчины, обвинившего в сексуальном насилии одного из известных активистов израильского ЛГБТ-сообщества, режиссера Галя Оховски.

По словам предполагаемой жертвы, Оховски создал в жизни мужчины ситуацию «полной экономической зависимости» и пользовался ей для удовлетворения своих плотских желаний.

Адвокаты Оховски заявили, что их клиент не может комментировать события, имевшие место более десятилетия назад.

Впрочем, у полиции к ЛГБТ-активисту есть вопросы и помимо старых обвинений – у правоохранителей имеется по меньшей мере пять жалоб на действия подозреваемого, совершенные им не более чем полгода назад.