"Жить! Войне и смерти вопреки". Последователи Доктора Лизы сняли фильм об отважных детях Донбасса

Главные герои фильма - последователи и подопечные благотворительной организации "Справедливая помощь" Фото: кадр из фильма

В этом фильме нет известных актеров и дорогих спецэффектов, зато с избытком настоящих эмоций и невероятно сильных людей. Это кино о детях, которым, несмотря на возраст, есть что сказать этому миру. Ведь каждый день они борются за свою жизнь, довольствуясь малым и веря в лучшее.

Главные герои фильма "Жить! Войне и смерти вопреки" - последователи и подопечные благотворительной организации "Справедливая помощь" Елизаветы Глинки, более известной как Доктор Лиза. Она трагически погибла в 2016 году при крушении самолета Ту-154, так и не завершив свою последнюю благотворительную миссию. Гуманитарный груз для госпиталя в Латакии разметало на пути в Сирию. Тогда погибли десятки человек. Но дело Доктора Лизы живет!

С 2014 года Елизавета Петровна активно помогала тяжелобольным и раненым детям из зон боевых действий, включая юго-восток Украины. Многие ее подопечные уже выздоровели и выросли, но появляются новые ребята, нуждающиеся в дорогостоящем лечении и реабилитации. Благотворительная организация Доктора Лизы обеспечивает таких детей жизненно-важными препаратами, организует обследования в ведущих медицинских центрах России, оказывает поддержку медицинским учреждениям Донбасса.

А новый проект "Жить! Войне и смерти вопреки", запущенный при поддержке Фонда президентских грантов, позволит помочь ещё сотне нуждающихся, привлечет внимание широкой общественности к гуманитарной миссии на юго-востоке Украины.

Ведь фильм, снятый режиссером Екатериной Рябининой, способен тронуть миллионы сердец. Весь он соткан из любви, милосердия, самопожертвования и мыслей о том, что чужих детей не бывает. Фильм пробуждает желание помогать, защищать и оберегать. Он открывает глаза на войну и проблемы других людей.

Киноленту покажут в разных городах России, а также в Донецке и Луганске. Закрытый показ в Москве состоится в ноябре-декабре 2021 года.

Также в рамках проекта на платформе будет опубликован документальный сериал "8месте" ("Вместе"). Первые эпизоды уже доступны на сайте. Всего их будет восемь. Каждая серия представляет собой репортаж о жизни ребенка, который отважно сражается с болезнью, и людях, прилагающих все усилия, чтобы сделать жизнь таких детей дольше и счастливее - врачах, волонтерах.

Смотрите фильм и сериал и помогайте подопечным благотворительной организации "Справедливая помощь Доктора Лизы".