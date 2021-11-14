Кофе, сладости, капуста: врач рассказала, какие продукты под запретом во время простуды

Наш иммунитет во многом зависит от здоровья желудочно-кишечного тракта Фото: Shutterstock

В этом году сезонные вирусы, включая грипп, начали наступление раньше обычного — многие переболели еще в сентябре. Но вирусы не прекратят свои атаки до февраля, поэтому так важно знать, чем поддержать организм в борьбе с сезонными инфекциями.

- Наш иммунитет во многом зависит от здоровья желудочно-кишечного тракта, - говорит kp.ru терапевт, кардиолог Клиники инновационных технологий в Куркино Мария Подгорная. - То есть мы должны позаботиться о нормальной работе ЖКТ, чтобы избежать сезонных проблем со здоровьем.

5 пунктов здорового осеннего питания

1. Много пищевых волокон

В пище должно быть достаточно клетчатки, то есть пищевых волокон. Они содержатся, например, в отрубях, фруктах, овощах, зелени. Эти продукты нормализуют микрофлору кишечника, а от ее состояния напрямую зависит иммунитет.

Помимо этого, необходимо соблюдать общие принципы здорового питания:

2. Режим питания.

В идеале каждый день должно быть пять приемов пищи – это завтрак, обед, ужин, два перекуса в одно и то же время. Если нет возможности питаться так часто, то питание должно быть минимум трехразовое. И, конечно, рацион должен быть сбалансирован.

3. Достаточное количество жидкости.

Для организма суточная норма составляет 1,5-2 литра. Нужное количество рассчитывается по формуле 30 миллилитров жидкости на 1 килограмм веса. Вирусы плохо переносят щелочную среду, поэтому чтобы ее создать, стоит включить в рацион минеральную воду (но не более одного стакана в день).

4. Добавим в меню витаминов.

Также щелочную среду, которые не любят вирусы, создают овощи, ягоды, фрукты, зелень. В целом, в период распространения вирусных инфекций выбирать стоит продукты, содержащие витамины А, С, цинк и кальций (почему — см. Кстати):

- цитрусовые, яблоки, смородина, киви;

- сладкий перец, квашеная капуста, морковь, укроп, петрушка, зелёный лук, свёкла;

- нежирные молочные и кисломолочные продукты (творог, сметана, молоко, кефир, йогурт, твердые сыры);

- отварная рыба жирных сортов;

- телятина, курица;

- изюм, курага,

- напитки из клюквы и брусники;

- растительные масла (оливковое, льняное, подсолнечное);

- каши.

5. Во время болезни: долой перец и бобы

Очень часто во время болезни, особенно в острый период, пропадает аппетит. Если есть не хочется, не заставляйте себя. Лучше выпить воды, морса, компота, некрепкого чая.

Чтобы не перегружать ЖКТ и тем самым не ослаблять иммунитет, во время болезни лучше исключить жареную пищу, жгучие приправы, белокочанную капусту, фрукты с твёрдой кожурой, виноград, бобы, горох, кондитерские изделия и сладости, алкогольные напитки, консервированные продукты, кофе, сильногазированную минеральную воду, какао, ржаной хлеб, колбасу. Не стоит употреблять еду быстрого приготовления, так как фаст-фуд замедляет метаболизм.

После болезни переходить с диеты на обычное питание лучше постепенно. Как правило, после исчезновения симптомов острой вирусной инфекции организму требуется еще 5-10 дней для полного выздоровления.

КСТАТИ

Три защитника иммунитета: самые важные осенние витамины

Витамины – это биологически активные вещества, необходимые человеку для здорового метаболизма. Их роль – ускорение или поддержание скорости реакции между другими веществами. От концентрации витаминов зависят синтез белков и производство многих компонентов клеток. Белки в свою очередь блокируют чужеродные микроорганизмы и помогают локализовать инфекцию, чтобы она не попадала в другие ткани. То есть без их нормального синтеза иммунная система будет ослаблена.

Вот три основных осенних витамина, по мнению терапевта Марии Подгорной:

1. Витамин С.

Это мощный антиоксидант, один из главных защитников иммунитета. Он укрепляет сердечно-сосудистую систему, регулирует уровень железа в крови, влияет на активность и эмоциональное состояние.

Каждый витамин имеет несколько форм (изомеров). Так, аскорбиновая кислота – это только один из восьми изомеров витамина С. При полноценном питании из натуральных источников можно усвоить все восемь форм – например, из болгарского перца или зеленой гречки.

2. Цинк.

Повышает защитные свойства иммунных клеток, создает условия для полноценного функционирования организма. Но нельзя принимать содержащие цинк БАДы или витаминно-минеральные комплексы бесконтрольно — только после анализа крови на содержание цинка и по назначению врача.

3. Витамин D.

Отвечает за минеральный обмен в костной ткани и принимает важное участие в работе иммунной системы.

Однако сегодня наблюдается чрезмерное увлечение этим компонентом. Как и в случае с цинком, перед началом приема витамина D обязательно нужно сдать анализ и проконсультироваться с терапевтом.

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