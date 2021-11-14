Британия не пускает к себе мигрантов из Франции

В Париже политику Британии в отношении мигрантов назвали «бесчеловечной». Фото: REUTERS

Мэр стоящего на берегу Ла-Манша французского города Кале Наташа Бушар обрушилась с резкой критикой на правительство Великобритании. Она назвала британцев «циничными людьми, которые поощряют незаконную работу мигрантов», вынуждая их нелегально перебираться через Францию в Соединенное королевство.

Сейчас в Кале скопилось несколько тысяч приезжих из стран Азии и Северной Африки. Оставаться во Франции они не желают и стремятся пересечь на лодках пролив, чтобы обосноваться в Британии, где могут рассчитывать на гораздо более весомую материальную помощь. Однако британские пограничники имеют строгое распоряжение от властей: перехватывать беглецов и возвращать их обратно на континент. Только в минувшие пятницу и субботу катера береговой охраны «завернули» 1100 человек, пытавшихся добраться до туманного Альбиона.

В Париже назвали эту практику «бесчеловечной». Французская полиция не особо препятствует мигрантам отправляться в плавание через Ла-Манш. У властей не хватает средств, чтобы контролировать разросшийся табор «гостей» в самом Кале, а не то что следить за лодками беженцев. Лондон отмалчивается. Никаких гневных претензий к соседям за попустительство незаконной миграции, конечно, не предъявляется - это ведь не Белоруссию костерить.

Париж, правда, потребовал от британцев денежную компенсацию за издержки, повторив трюк президента Турции Реджепа Эрдогана, выцыганившего у Евросоюза в 2015 году 3 миллиарда евро за то, чтобы сдержать поток беженцев. В июле две страны подписали соглашение, в соответствии с которым Великобритания заплатит Франции 63 миллиона евро за увеличение патрулей для пресечения незаконной миграции через Ла-Манш. Но денег этих французы пока так и не увидели. Более того, министр внутренних дел Великобритании Прити Патель недавно пригрозила остановить финансирование, если еще большему числу людей не будет запрещено добираться до британского побережья.