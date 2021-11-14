Под прессом: атмосферное давление на неделе поменяется от повышенного до экстремально низкого

Осень - капризное время года, погода меняется каждые 5-6 дней. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Придет ли в Москву и область зима (по традиции, в столичном регионе она начинается как раз в районе 15 ноября) или по-прежнему будет оставаться тепло и слякотно? Мы расспросили заслуженного метеоролога России, научного руководителя Росгидрометцентра Романа Вильфанда.

- Есть такое выражение, что осенняя погода более изменчива, чем капризность самой красивой женщины. И сейчас она как раз соответствует своим климатическим характеристикам. Синоптики знают, что в это время погода меняется, как правило, каждые 5 – 6 дней.

В целом на следующей неделе ночью ожидается отрицательная температура, а днем – небольшой плюс. В течение ближайших двух дней, и в понедельник и во вторник, ночные температуры составят от -7 градусов, до -9. Днем будет от – 1 до – 3. В начале недели, вплоть до среды погода будет облачная с прояснениями, временами покажется солнышко. Атмосферное давление в начале недели будет достаточно высоким и превысит норму на 12 – 15 миллиметров ртутного столба. Пройдет небольшой снежок, но существенных осадков не будет. Автолюбителям можно не опасаться пробок, да и вострить лыжи на прогулку или настраиваться на санные катания с детьми пока рано. До среды недели сохраниться вполне комфортная погода с легким морозцем, - рассказал эксперт.

Начиная с четверга и вплоть до выходных все поменяется. Атмосферное давление значительно понизится - до 735 миллиметров, что примерно на 15 миллиметров ниже среднего значения. (Метеочувствительным москвичам сочувствуем – прим. Ред.) Вызвано это будет тем, что в регион придут теплые воздушные массы с запада. Температура воздуха примерно на два градуса превысит положенное по климатическим нормам. Но небо затянет, будет облачно, выпадут смешанные осадки, мокрый снег с дождем. И вот тогда-то возникнут все условия для гололедицы.