Яна Поплавская жестко приложила Бузову, сравнив ее с обезьянкой

Ольга Бузова. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Дебют Ольги Бузовой на сцене МХАТ имени Горького до сих пор не дает покоя всем ценителям театрального искусства. На днях Ольга подлила масла в огонь, сообщив, что театр не расплатился с ней за показы спектакля «Чудесный грузин». Бузова намекнула, что МХАТ задолжал ей около полумиллиона рублей, и теперь поющая телеведущая намерена решить вопрос об оплате через своих адвокатов.

Звезда фильма «Про Красную шапочку» Яна Поплавская тоже решила высказаться по поводу театральных способностей Ольги. Актриса раскритиковала таланты поющей телеведущей: по ее мнению Бузова не сделала ничего сверхъестественного, чтобы получить такой большой большой гонорар.

В Инстаграме Поплавская опубликовала жесткий пост, в котором она рассуждает на тему «феномена Бузовой». Яна сравнила Ольгу с примитивной обезьянкой и отметила, что если примата показывать так же часто, как Бузову, то животное станет не менее популярным.

- Сейчас Бузова появляется везде только потому, что есть люди, которые продюсируют всю эту безумную историю. Все это вызывает у меня саркастическую улыбку: если взять обезьяну и показывать ее таким же образом, как Бузову, брать у этой обезьяны интервью, то она станет самым известным приматом в России. Так работает окно Овертона. Все это деструктивно действует на мозги, - констатировала Поплавская.

Яна Поплавская жестко высказалась об Ольге Бузовой. Фото: Инстаграм.

Яна уверена, что Ольга ничего из себя не представляет не только как актриса, но и как личность.

- Слово МХАТ всегда произносилось с придыханием. И вдруг в театре появляется человек, который не может связать двух слов… Видели интервью Бузовой Ирине Безруковой? «Вчера была День учителя, и я всем учИтелям передаю привет», - написала Поплавская. - При этом вы знаете, что я никаких личных дел с Ольгой не имею, просто меня все время о ней спрашивают. И мне искренне её жаль. Сейчас Бузова невероятно богатая женщина, но деньги не решают ничего: когда человек находится не на своём месте, они не играют никакой роли, не приносят счастья, удовлетворения. Молодость - вещь проходящая. Наступит момент, когда человек столкнётся с собственным ничтожеством.

Напомним, новость о том, что спектакль с ее участием отменили, Ольга узнала в последний момент. Телеведущая не спала ночей, репетировала роль и отказывалась от важных проектов, чтобы выйти на мхатовскую сцену подготовленной. Но в итоге новый директор театра прислал ей сообщение о том, что спектакль не состоится. По словам Бузовой, он «бросил ее по СМС».

- Господин Кехман написал мне, что это только бизнес. Мне просто интересно, с каких пор театр стал бизнесом. Для меня театр был, есть и будет всегда высоким искусством, - посетовала Ольга в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

Причиной отмены спектакля Владимир Кехман назвал финансовые проблемы: по его словам, билеты на спектакль «Чудесный грузин» очень плохо продавались.

Сама Ольга считает, что руководство театра просто плетет интриги. Она уверена, что билеты на спектакли с ее участием разлетались как горячие пирожки.

- Уважаемый МХАТ. Желаю вам всегда таких продаж на все ваши постановки, какие были на спектакли с моим участием, - написала Бузова в Инстаграме сразу после отмены спектакля.

Певица признается, что, давая согласие на участие в постановке МХАТа, она не ожидала такой волны критики со стороны поклонников театрального искусства.

- Я не ожидала, что настолько много грязи на меня польётся. Если я буду каждое свое действие рассматривать с точки зрения, что подумают обо мне люди, я бы, наверное, так не рисковала и столько бы событий в моей жизни не происходило. И для меня был очень большой шок и очень большой стресс, когда я после премьеры услышала столько хейта в своей адрес. Я никогда не смогу привыкнуть к этому негативу. Для меня это ненормально. Я ничего плохого никому не сделала, я ни у кого не забрала эту роль, - подчеркнула Бузова в интервью "КП".