Волочкова: «Дочери тяжело живется с чужой женщиной, которая ее не любит»

Анастасия Волочкова с дочкой Ариадной. Фото: Инстаграм.

Анастасия Волочкова по-прежнему на ножах со своим бывшим мужем Игорем Вдовиным. Балерина не стесняется в выражениях по его поводу и всегда старается уколоть экс-супруга. Особенно после того, как бизнесмен снова женился. Сейчас Вдовин счастлив в новых отношениях с телеведущей Еленой Николаевой. Вместе с ними живет дочь Вдовина и Волочковой – 16-летняя Ариадна. По словам балерины, мачеха с первого взгляда невзлюбила девушку.

Анастасия рассказала, что девочка чувствует себя в доме Вдовина не в своей тарелке.

- Конечно, ребенку живется тяжело. Ариша мне неоднократно говорила о том, что с чужой женщиной, которая ее не любит… Она ее не любит! Лена не любит Аришу, ей, конечно, тяжело, - заявила Волочкова в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

Переселиться к отцу Ариадна решила, чтобы быть ближе к школе. Девочке было тяжело ездить на учебу из подмосковного дома матери. А квартира Вдовина расположена в центре Москвы, в двух шагах от учебного заведения. Анастасия подчеркивает, что она всегда рада родной дочери и ждет Ариадну в своем доме: «Если Арише будет плохо, она всегда знает, куда прийти».

В свою очередь, знакомые Волочковой считают, что то, что Ариадна живет с отцом, только к лучшему. Многие уверены, что ей опасно находиться рядом с мамой, так как Анастасия учит дочку неподобающим вещам. Певица Анна Калашникова, например, заявила репортерам НТВ, что Ариадну нужно оградить от влияния матери:

- Надо дочь ограждать от того, чтобы культивировать алкоголь, наркотики, секс в раннем возрасте. Дочка смотрит сторис мамы и смотрит все эти видео и что? Какой нее вывод из этого складывается? Я не думаю, что хороший, - убеждена Калашникова.

Певица рассказала, что недавно Волочкову выселили из турецкого отеля за неподобающее поведение – якобы балерина выпила лишнего и устроила публичный скандал, нецензурно выражаясь при детях. В пятизвездочный турецкий отель Анастасия приехала на культурное мероприятие, на котором Калашникова была ведущей, а Волочкова – приглашенной звездой. После этой выходки организаторы приняли решение выселить Анастасию.

Игорь Вдовин с супругой Еленой Николаевой. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С бывшим мужем Игорем Вдовиным Волочкова воюет из-за долга в три миллиона долларов. Предприниматель занял у артистки эти деньги для развития своего бизнеса. Волочкова отдала мужу все свои сбережения, поскольку он обещал ей хорошую прибыль. Но деньги в итоге так и не вернул.

За бизнесмена и доктора юридических наук Игоря Вдовина Волочкова вышла замуж в 2007 году. Впоследствии артистка поведала, что свадебная церемония была фиктивной, и официально они так и не были расписаны. Чтобы устроить красивую свадьбу, Настя, по ее словам, брала кредит. В 2005 году балерина родила мужу дочь Ариадну Волочкову, но через отношения пары все равно дали трещину, и супруги расстались.