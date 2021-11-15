Катрин Денев: «Я выступаю за свободу в отношениях»

Актриса Катрин Денев. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На конец ноября запланирована премьера фильма с участием блистательной французской актрисы Катрин Денев. «Пока жив» - история о мужчине, борющемся со смертельным заболеванием, и его матери, пытающейся ему помочь.

В интервью накануне первого показа Денев призналась, что ей было непросто играть роль теряющей сына женщины, зная, что зритель ждет от нее очередную роковую блондинку.

- Все началось после «Шербургских зонтиков». Целую вечность мне предлагали играть милых и застенчивых девушек. Режиссеры долго не могли разглядеть весь мой потенциал. – признается актриса.

Но потом появился великий Луис Бунюэль. Режиссер предложил Денев главную роль в картине «Дневная красавица», истории девушки, устроившейся в публичный дом.

- Было очень сложно сниматься в откровенных сценах. – вспоминает актриса. – Когда нужно было сниматься в обнаженном виде, то на площадке всегда присутствовала моя старшая сестра Франсуаза. Она поддерживала меня, потому что мне было очень неуютно и неловко в окружении толпы малознакомых людей.

Без ложной скромности Денев говорит, что ничего не имеет против звания одной из самых сексуальных француженок.

- Сексуальность безгранична, но мало кто из кинематографистов сумел по-настоящему приблизиться к ней. – считает Денёв.

В 2018 года она поставила свою подпись под петицией в защиту свободных отношений. Это обращение вызвало бурю возмущения: француженки выступили за сексуальную свободу, защищая жертв домогательств и одновременно требуя остановить травлю сильной половины человечества.

- Я – феминистка и ценю свободу. – разоткровенничалась в интервью Денев. – И я выступаю за свободу в отношениях… Мы выступили за свободу приставаний, ведь это часть сексуальной свободы.

Она призналась, что в ее жизни бывало всякое: мужчины, пытаясь добиться ее расположения, нередко распускали руки, но актриса всегда делала то, что считала нужным и важным для себя.

78-летняя Катрин Денев и сейчас не боится выглядеть сексуальной как в жизни, так и на съемочной площадке. Отвергает она лишь предложения съемок в сериалах. При этом с удовольствием смотрит их сама.

Символ французского кинематографа уверена, что кино в ее жизни будет еще очень много.