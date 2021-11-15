В Германии разрешили регистрировать домашних животных на сайтах знакомств для людей

Сотрудники одного из мюнхенских приютов открыли профили для питомцев на сайте знакомств Tinder. Фото: Shutterstock

В Германии все приюты для кошек и собак переполнены. И в этом оказалась виновата пандемия: вначале люди кинулись приобретать себе друзей на время карантина, а позже с такой же энергией принялись от них избавляться.

Показательный случай произошел в городе Мерс – там женщина попала в полицейский участок за то, что попыталась перебросить через стену приюта для животных своих собак. Ранее в этом учреждении ей отказали в приеме питомцев из-за отсутствия мест.

Защитники животных и просто неравнодушные люди стали идти на различные ухищрения, чтобы найти брошенным животным новых хозяев. Например, сотрудники одного из мюнхенских приютов открыли профили для питомцев на сайте знакомств Tinder.

Алгоритм системы распознал животных, и профили были заблокированы.

Сотрудники приюта от идеи не отказались и вступили в переписку с администрацией сайта. В результате теперь среди анкет можно встретить собак Пэрис и Йоши, а также кошек Саскию и Бэллу, которые «не ищут знакомств на одну ночь», а мечтают устроить свою жизнь.

Среди причин, по которым немцы часто избавляются от четвероногих друзей, также называется банальная нехватка средств на их содержание. Правда, об этом говорят вполголоса и далеко не все. Чаще при попытке сдать животное в приют оправдания звучат по-другому:

– У меня неожиданно появилась аллергия на кошачью шерсть.

– Собака начала рычать на ребенка.

– Пес бросился на соседа.

Вот только животным от этих оправданий не легче, не так ли?

Кстати, в начале пандемии во время взрывного интереса к питомцам из-за самоизоляции, зоозащитники, предвидевшие ситуацию, призывали всех желающих обзавестись четвероногим компаньоном несколько раз подумать. Но, похоже, это никого не остановило.