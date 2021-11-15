Александр Мясников – Ольге Амельченковой: Принудительную вакцинацию надо было проводить раньше. Тогда бы удалось спасти 30 тысяч жизней

Заместитель Председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Амельченкова и главный врач 71-й больницы города Москвы, телеведущий Александр Мясников пообщались о проблемах вакцинации.

Заместитель Председателя комитета ГД по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Амельченкова в воскресенье, 14 ноября, в режиме онлайн задала самые актуальные и наболевшие вопросы от граждан страны главному врачу 71 больницы (Москва), ведущему популярной телепрограммы о здоровье Александру Мясникову.

Самой обсуждаемой темой на прошедшей неделе стало предложение Правительства РФ о введении QR кодов, которые будут необходимы для посещения общественных мест, без них невозможно будет купить билет на самолет или поезд.

«Эта мера сильно запоздала. Идет волна, 40 тысяч заболевших в день. Эта мера не медицинская, а мера принуждения к вакцинации. Сегодня у нас, к счастью, всплеск вакцинации, но на эту волну ковида, на эти смерти это никак не повлияет, потому что от введения первой дозы вакцины до появления защиты должно пройти полтора-два месяца.

Если бы мы предприняли эту меру летом, то не потеряли бы 30 тысяч человек. Это цена нашего промедления.

Сегодня самое главное – не отступать, несмотря на то, что волна уже пошла на спад. К декабрю она схлынет, но в марте все вернется. Если мы не хотим по тысяче людей в день терять весной, мы должны довезти все до конца. Добровольная вакцинация у нас с треском провалилась и в этом тоже наша вина. Все из-за слишком благодушного отношения к антиваксерам», - сказал Мясников.

На почту парламентария поступило более 200 вопросов. Среди них - почему сначала хотели ставить вакцину на полгода, а теперь на год.

«Когда разрабатывали вакцину, мы думали и надеялись, что на год ее хватит. Но пришел штамм дельта, гораздо опаснее своего предшественника, и ученые увидели, что антитела «вымываются» через 4-6 месяцев. Я могу сослаться на работу, согласно которой уровень антител падает в среднем на 50 процентов», - ответил Мясников.

Не менее важным стал вопрос о риске бесплодия после вакцинации. Депутат спросила Мясникова и об этом.

«Как рождаются такие слухи? Берется любой слух, например, что после вакцины растут рога, и многие начинают в это верить. Ученые в ходе исследования брали семенной материал у добровольцев после вакцинации, есть работы о влиянии вакцинации на течение беременности – все эти труды опровергают досужие слухи и домыслы, возникшие от антиваксеров», - подчеркнул Мясников.

В завершении встречи Мясников пожелал жителям страны внимательнее относиться к своему здоровью, особенно пожилым людям.

«Скоро в Думе будем рассматривать законопроекты о введении QR-кодов. Внутри партии сейчас обсуждаем эту тему, которая стала предметом горячих общественных дискуссий. Мы за открытое обсуждение. Поэтому важно, как можно больше проводить подобные встречи с экспертами, врачами, которые могут объяснить и ответить на вопросы наших граждан по теме вакцинации. Наша задача - защитить здоровье людей, и мы будем внимательно рассматривать каждый пункт текста законопроектов, который вызывает вопросы», - прокомментировала онлайн-встречу Амельченкова.