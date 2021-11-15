Крах торговой сети из Татарстана обернулся уголовным делом

Бизнесмены Леонид Барышев и Вадим Махеев. Коллаж: Дмитрий Орлов

Правоохранительные органы ведут расследование в отношении преднамеренного банкротства одной из крупнейших торговых сетей Поволжья «Эссен», сообщает интернет-издание «Лента.ру». В результате банкротства ретейлера, объединявшего более сотни супермаркетов в Татарстане, Башкирии и Чувашии, его поставщики со всей России лишились миллиардов рублей за поставленную в магазины, но не оплаченную продукцию. Вопросы могут возникнуть к владельцам сети, бизнесменам Вадиму Махееву и Леониду Барышеву, больше известным как хозяева компании – производителя популярного майонеза и соусов «Махеевъ». Оба предпринимателя также входили в Госсовет Татарстана.

«ПЕРЕРЕЗАТЬ ПУПОВИНУ»

Как пишет «Лента.ру», «Эссен» практически полностью перестал рассчитываться с поставщиками за поставленную в магазины продукцию еще в 2019 году, накопив несколько миллиардов долгов. А в мае 2020 года сеть была признана банкротом.

Пострадали как крупные компании, так и сотни малых предприятий, поставлявших в магазины собственную выпечку, мясо, муку. Долг «Эссена» даже в миллион рублей поставил их буквально на грань выживания.

Выяснилось, что банкротство головной структуры «Эссена» - ООО «Оптовик» - могло быть инициировано связанными с Барышевым и Махеевым компаниями на основании созданной фиктивной задолженности перед ними. Перед этим основное имущество торговой сети, включая десятки супермаркетов и земельных участков под ними, было выведено в другую компанию Барышева и Махеева. А самих бизнесменов в составе учредителей ООО «Оптовик» незадолго до банкротства заменили муниципальный чиновник из Елабуги и ростовский бизнесмен.

«Это сделали для того, чтобы "перерезать пуповину" и к Леониду Барышеву и Вадиму Махееву не возникало никаких вопросов в связи с долгами компании», - цитирует «Лента.ру» Александра Фокина, владельца одной из пострадавших компаний.

В итоге после банкротства «Эссена» сотням поставщиков продукции предложили простить миллиардные долги ретейлера и идти с миром – платить-то нечем, так как у сети практически не осталось имущества. Теперь обманутые компании со всей России обвиняют Махеева и Барышева в махинациях и пытаются взыскать долги «Эссена» с самих бизнесменов.

Это дело ведут сейчас московские силовики, поскольку в Татарстане оно «не пошло», и центральный аппарат СКР благоразумно забрал его себе. Расследование только набирает обороты.

ВЛИЯТЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ, С БОЛЬШИМИ СВЯЗЯМИ

«Вадим Махеев и Леонид Барышев — очень влиятельные люди, с большими связями в органах власти и силовых структурах Татарстана, которые покрывают их во всем. Высокопоставленные чиновники очень часто отдыхают и охотятся на базе "Вятский Берег", принадлежащей Махеевус Барышевым. Они имеют давнюю тесную связь с руководством ГСУ МВД Татарстана — в результате заявления потерпевших "волокитятся", преступления "Эссена" не расследуются, выносятся отказные постановления», — рассказал Фокин «Ленте.ру».

По словам Фокина, на конец 2019 года долг ООО «Оптовик» перед его ЧОПом за охрану магазинов составил 40 миллионов рублей. «Мне сказали: платить не будем, и предложили отказаться от всех претензий за 50 процентов от суммы в рассрочку на несколько лет, в противном случае пригрозили уголовным преследованием. Я не стал их слушать, подал в арбитраж и выиграл. На следующий день правоохранительные органы возбудили уголовное дело — якобы у моей компании не было лицензии на охранную деятельность, и я не имел права ее оказывать», — сообщил он «Ленте.ру».

- В аналогичной ситуации, под прессингом, находятся и другие контрагенты «Эссена» после выигранных арбитражных дел. Один из самых ярких примеров — судебная борьба сети и его контрагента из Челябинска Ольги Чуприной, которая выиграла в арбитражах 270 миллионов рублей, но взамен получила уголовное дело о якобы мошенничестве», — продолжает Фокин.

По словам Фокина, он обращался практически во все инстанции Татарстана, включая и прокурора Республики, но почти год следствие совсем не двигалось.

ПЕРСПЕКТИВЫ ВЕРНУТЬ ДЕНЬГИ ЕСТЬ?

С передачей дела в ГСУ СК России, как считают эксперты,расследование должно активизироваться.

«Как показывает сложившаяся тенденция общероссийской практики, большое количество пострадавших из разных регионов России и передача дела в ГСУ СК России исключают опасения, что могут быть совершены какие-либо ошибки. Кроме того, с июля 2021 года уголовная ответственность за преднамеренное банкротство ужесточилась, и в случае, если вина Махеева и Барышева будет доказана, их может ожидать реальный тюремный срок», — уверен управляющий партнер юридической компании Guskov & Partners Дмитрий Гуськов.

Как это отразится на пострадавших компаниях-контрагентах? Один из вариантов вернуть деньги — это подобраться к имуществу Вадима Махеева и Леонида Барышева и добиться его ареста. Речь идет, в первую очередь, о компании «Эссен Продакшн АГ», производящей популярный майонез «Махеевъ» и другие соусы, а также о солидной недвижимости олигархов.

«Существующая судебная практика показывает, что в аналогичных кейсах вполне реально взыскать долги по субсидиарной ответственности», – считает юрист КА «Юков и Партнеры» Юлия Коневина. Однако, по ее словам, процесс может затянуться на годы, если имущество «Эссен Продакшн АГ» уже заложено в банках по каким-то кредитам – банки вряд ли согласятся «выпустить» его.

СКРЫВАЮТСЯ В ТУРЦИИ?

По информации «Ленты.ру», после возбуждения уголовного дела Вадим Махеев и Леонид Барышев покинули Россию и уже несколько месяцев находятся в Турции. Попытки журналиста издания связаться с ними по телефону не увенчались успехом.

Тем временем, новость о расследовании банкротства «Эссена» и возможной причастности к этому бывшего и действующего депутата Госсовета Татарстана буквально взорвала соцсети Республики. Комментаторы, в основном, «желают счастья» уехавшим бизнесменам и рассчитывают на объективность следствия, вне зависимости от «авторитета» подозреваемых.