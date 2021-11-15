Один миллион рублей в поисках авторов: объявлен денежный конкурс для драматургов

Авторы до сорока лет могут попытать силы в новом проекте "Цех драматургов" Фото: Shutterstock

Всероссийский открытый проект "Цех драматургов" объявил набор заявок на участие в семинарах драмы и кинодрамы под руководством звезд кино и опытных наставников. По итогам семинаров лучшие авторы получат гранты в размере миллиона рублей!

Заявки принимаются до 15 декабря. На конкурс ждут пьесы, сценарии или даже идеи пьес и сценарии с развернутым описанием от авторов моложе 40 лет. Главное условие - произведение не должно быть поставлено или инсценировано ранее.

По итогам отборочного тура пятндцать человек будут приглашены на бесплатное обучение на очных и заочных семинарах, которые пройдут с 1 февраля по август 2022 года. Руководители мастерской - драматурги и сценаристы О. Михайлова, А. Железцов и Е. Исаева, а также - приглашенные звезды театра и кино.

Каждый третий участник семинара получит грант на постановку.

Проект осуществляется «Городским обществом искусства и литературы» (ГОИЛ) при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Подробную информацию о конкурсе можно посмотреть здесь.