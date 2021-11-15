В Куровском семиклассница умерла на улице во время прогулки с другом

Тело подростка направили на экспертизу, чтобы определить причину смерти. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Трагедия произошла в подмосковном городе Куровское в субботу, 13 ноября. Поздним вечером 13-летняя Света (имя изменено) гуляла недалеко от своего дома с другом Сашей (имя изменено). Внезапно девочке стало плохо, она схватилась за живот и буквально взвыла от боли.

Саша очень испугался, но старался помочь подруге. Несмотря на это, девочке становилось всё хуже. Парень понял, что без помощи специалистов не обойтись, одной рукой он придерживал Свету, а другой набирал номер экстренных служб. Оставалось дождаться скорой помощи. Но Света угасала на глазах, она очень тяжело дышала и вскоре потеряла сознание. Саша пытался привести подругу в чувства, но ничего не выходило.

Около 20 минут до приезда скорой парень пытался спасти свою подругу. Когда на место наконец приехали медики, что-то делать уже было слишком поздно. Девочка была мертва.

— Был обнаружен труп 13-летней несовершеннолетней. По словам очевидца, она почувствовала резкую боль в животе, затруднённое дыхание, после чего потеряла сознание и скончалась. Прибывшая на место бригада скорой помощи констатировала смерть. Семья погибшей полная, на учёте не состоит. — сообщил источник kp.ru

Тело Светы направили на экспертизу, чтобы определить причину смерти. Её друга и родителей сейчас опрашивает полиция. Оперативникам предстоит установить все обстоятельства того вечера.

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